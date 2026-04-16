Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

Η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να σκορπά αλόγιστα τα μετρητά, πετώντας τα από το μπαλκόνι του σπιτιού της 

Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι κινεζικές αρχές μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην επαρχία Guangdong, όπου μία γυναίκα φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου να πετά από το διαμέρισμά της, σε πολυώροφο κτίριο, μετρητά αξίας περίπου 162.247 δολαρίων.

Τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χαρτονομίσματα των 1.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή, καθώς κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν να συλλέξουν τα χαρτονομίσματα που έπεφταν από ψηλά.

Η διαχείριση του κτιρίου επιβεβαίωσε πως τα χρήματα είναι γνήσια, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές συνδέουν το περιστατικό με προσωπική διαμάχη της γυναίκας με τον σύζυγό της. Την ίδια ώρα, άλλο μέσο υποστηρίζει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ψυχολογική φόρτιση, έπειτα από πληροφορία για ασθένεια φίλου της οικογένειας.

Ανεξαρτήτως των αιτιών που οδήγησαν στο συμβάν, οι τοπικές αρχές καλούν όσους βρήκαν και μάζεψαν ένα πόσο από τα χρήματα να τα επιστρέψουν, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με τις μεγάλες πλατφόρμες συναντάται ο Στάρμερ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο - «Να αναλάβετε τις ευθύνες σας»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

11:57LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το MEGA σκόραρε στον ανταγωνισμό - Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης μετά από απειλές για νέο μακελειό

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντόνιο Κόστα: Ευχαριστώ Μητσοτάκη και Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

11:41LIFESTYLE

Τζόσουα Τζάκσον - Κέιτι Χολμς: Το reunion στο κόκκινο χαλί που «γύρισε» τον χρόνο πίσω στο «Dawson’s Creek»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο για ψευδορκία ζητά ο εισαγγελέας

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να μειώσετε την εφίδρωση: Αποτελεσματικά tips και ιατρικές θεραπείες

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ελπίζω σύντομα να είναι κοντά μας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Το Πακιστάν πιέζει για νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν – Ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επί 10 χρόνια δεχόμουν εκφοβισμό - Ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο 54χρονος οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

08:23LIFESTYLE

Τζένη Οικονόμου: Αυτή είναι η κατά 40 χρόνια νεότερη σύντροφος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να εκκαθαριστούν γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών, δεν θα επιτρέψω υπονόμευση της ΕΥΠ

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ