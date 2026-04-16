Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

Η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να σκορπά αλόγιστα τα μετρητά, πετώντας τα από το μπαλκόνι του σπιτιού της

Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι κινεζικές αρχές μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην επαρχία Guangdong, όπου μία γυναίκα φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου να πετά από το διαμέρισμά της, σε πολυώροφο κτίριο, μετρητά αξίας περίπου 162.247 δολαρίων.

Τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χαρτονομίσματα των 1.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή, καθώς κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν να συλλέξουν τα χαρτονομίσματα που έπεφταν από ψηλά.

Η διαχείριση του κτιρίου επιβεβαίωσε πως τα χρήματα είναι γνήσια, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές συνδέουν το περιστατικό με προσωπική διαμάχη της γυναίκας με τον σύζυγό της. Την ίδια ώρα, άλλο μέσο υποστηρίζει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ψυχολογική φόρτιση, έπειτα από πληροφορία για ασθένεια φίλου της οικογένειας.

Ανεξαρτήτως των αιτιών που οδήγησαν στο συμβάν, οι τοπικές αρχές καλούν όσους βρήκαν και μάζεψαν ένα πόσο από τα χρήματα να τα επιστρέψουν, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.