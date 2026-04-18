Το πρώτο 100% ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο: Ευρωπαϊκό project φέρνει επανάσταση στη ναυτιλία

Μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία φέρνει πιο κοντά μια νέα εποχή στη ναυτιλία, με την παρουσίαση του πρώτου 100% ηλεκτρικού κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο.

Το λεγόμενο «Project Vision», που παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση Seatrade Cruise Global, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων, αντικαθιστώντας πλήρως τα ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta