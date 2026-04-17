Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου.

Πρόκειται για ένα αρχαιολογικό επίτευγμα κολοσσιαίας κλίμακας: εντυπωσιακοί λίθοι, βάρους «μεταξύ 70.000 και 80.000 κιλών ο καθένας», εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από τον βυθό της θάλασσας. Τα ευρήματα ανήκαν σε ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Συνολικά ανακτήθηκαν 22 γιγαντιαία τμήματα, μεταξύ των οποίων «υπέρθυρα, παραστάδες (κάθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία που πλαισιώνουν πόρτες ή παράθυρα και στηρίζουν το υπέρθυρο), κατώφλια και πλάκες δαπέδου».

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα, με τα συγκεκριμένα δομικά στοιχεία να αποδίδονται στον Φάρο της Αλεξάνδρειας, όπως αναφέρει το μέσο El Cronista.

Τι ήταν ο Φάρος της Αλεξάνδρειας;

Σύμφωνα με το AD Magazine, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας αποτελεί ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου που έχει συναρπάσει τη φαντασία ιστορικών και εξερευνητών επί χιλιετίες. Όπως επισημαίνεται, ο φάρος συνιστά «σύμβολο της ανθρώπινης μηχανικής, της καινοτομίας και της ικανότητας των πολιτισμών να δημιουργούν κάτι όμορφο και διαχρονικό».

Το έργο κατασκευάστηκε από το Πτολεμαϊκό Βασίλειο μεταξύ 280 και 247 π.Χ., στο νησί Φάρος, στην πόλη της Alexandria. Το φως του ήταν ορατό σε απόσταση έως και 56 χιλιομέτρων.

Η ανέγερση του Φάρου της Αλεξάνδρειας ξεκίνησε επί βασιλείας του Ptolemy I Soter. Ως αρχιτέκτονας του επιβλητικού έργου —που ξεπερνούσε τα 100 μέτρα σε ύψος— θεωρείται ο Έλληνας Sostratus of Cnidus.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας διατηρούσε για περισσότερα από 1.600 χρόνια τον τίτλο της ψηλότερης ανθρώπινης κατασκευής στον κόσμο, μέχρι που ένας ισχυρός σεισμός το 1303 τον κατέστησε ανενεργό.

Το σημαντικό αυτό εύρημα στη Μεσόγειο εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα PHAROS, μια συνεργασία του Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) —με επικεφαλής την αρχαιολόγο Isabelle Hairy—, του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων και του Dassault Systemes.

Τα ογκώδη αρχιτεκτονικά στοιχεία που ανασύρθηκαν αποτελούσαν μέρος της μνημειακής εισόδου του Φάρου της Αλεξάνδρειας, «η αρχιτεκτονική της οποίας συνδύαζε αιγυπτιακές και ελληνικές τεχνικές».

Η προσπάθεια ανάσυρσης των καταλοίπων του θαύματος αυτού εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών. Ήδη από το 1994, ο Γάλλος αρχαιολόγος Jean-Yves Empereur ηγήθηκε μεγάλης κλίμακας έρευνας, καταγράφοντας περισσότερα από 3.300 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σφίγγες, οβελίσκους, κίονες και γρανιτένιους όγκους. Στον ίδιο αποδίδεται και ο εντοπισμός των πρώτων καταλοίπων του βυθισμένου φάρου.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πρόγραμμα PHAROS σχεδιάζει να «σαρώσει» τα ευρήματα, με στόχο την ψηφιακή ανακατασκευή του μνημείου, που θεωρείται ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Κάθε ένας από τους λίθους —με βάρος που φτάνει έως και τους 80 τόνους— θα αποτυπωθεί μέσω λεπτομερούς φωτογραμμετρίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εικονική αναβίωση του εμβληματικού Φάρου της Αλεξάνδρειας.

