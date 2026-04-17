Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ρωμαϊκή πλωτή αρτηρία θαμμένη βαθιά κάτω από τη γη

Με πλάτος 50 ποδιών, το ευθύγραμμο κανάλι συνέδεε ρωμαϊκά οχυρά και οικισμούς γύρω από τον ποταμό Ρήνο

Αρχαιολόγοι που εργάζονταν σε αγροτικές εκτάσεις της Γερμανίας εντόπισαν κάτι ασυνήθιστο κάτω από την επιφάνεια: μια εξαιρετικά ευθύγραμμη ανωμαλία, που θύμιζε κοίτη ποταμού. Μετά από περαιτέρω έρευνα, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για ένα πρώιμο ρωμαϊκό κανάλι, το οποίο κάποτε συνέδεε τον ποταμό Ρήνο με μικρά ρωμαϊκά οχυρά («fortlets») και οικισμούς.

Ο κύριος σκοπός του καναλιού φαίνεται πως σχετιζόταν με το ρωμαϊκό οχυρό στο Trebur-Astheim, στην περιοχή Hessische Ried, στον Άνω Ρήνο της Γερμανίας. Το έργο αποτέλεσε μια μεγάλης κλίμακας μηχανική παρέμβαση, που ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ. αναδιαμόρφωσε το φυσικό περιβάλλον και συνιστά ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα πλωτού ρωμαϊκού καναλιού που κατασκευάστηκε βόρεια των Άλπεων κατά τους πρώιμους μεσαιωνικούς χρόνους.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Land, ομάδα ειδικών αξιοποίησε ποικίλες μεθόδους —μεταξύ των οποίων μαγνητική βαθμιδομετρία, ηλεκτρική τομογραφία αντίστασης και δειγματοληψία ιζημάτων— προκειμένου να διερευνήσει την περιοχή και να εξακριβώσει σε ποιο βαθμό το συγκεκριμένο παρακλάδι ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης κατασκευής.

«Το κανάλι στο burgus του Trebur-Astheim δεν αποτελούσε δευτερεύον κλάδο του ποταμού Ρήνου, αλλά ένα τεχνητό έργο που εντασσόταν στο υδρογραφικό σύστημα των Landgraben/Schwarzbach», αναφέρουν οι συγγραφείς. «Εκτιμούμε ότι το κανάλι που εντοπίστηκε στο Trebur-Astheim κατασκευάστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο ποταμός Landgraben χρησιμοποιούνταν εντατικά από τους Ρωμαίους».

Οι ειδικοί αποκάλυψαν ένα υδάτινο κανάλι που έφτανε σε βάθος τα οκτώ πόδια και πλάτος τα 50 πόδια, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των υδάτων της περιοχής, με στόχο «τη διασφάλιση της μεταφοράς υλικών και στρατευμάτων, καθώς και την κατοχύρωση του ελέγχου της επικράτειας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».

Κατασκευασμένο μεταξύ του 1ου και του 4ου αιώνα μ.Χ., το κανάλι παρείχε άμεση σύνδεση από τον Ρήνο προς το burgus στο Trebur-Astheim, ένα ρωμαϊκό οχυρό που λειτουργούσε ως εσωτερικός λιμένας, «προσφέροντας ασφαλές σημείο ελλιμενισμού για τη μεταφορά εμπορευμάτων και στρατευμάτων κατά μήκος των ρωμαιογερμανικών συνόρων».

Πρόκειται για ένα από τουλάχιστον πέντε παρόμοια οχυρά κατά μήκος παραποτάμων του Ρήνου, με το συγκεκριμένο να κατασκευάζεται επί αυτοκράτορα Valentinian I μεταξύ 364 και 375 μ.Χ. Το συγκρότημα περιλάμβανε κεντρικό κτίριο, περιβαλλόμενο από αμυντικές τάφρους και τείχη που οδηγούσαν σε τεχνητή λεκάνη.

«Το burgus στο Trebur-Astheim κατασκευάστηκε για να λειτουργήσει ως ασφαλές εσωτερικό λιμάνι στο ανατολικό άκρο της ύστερης ρωμαϊκής επικράτειας», σημειώνουν οι ερευνητές. Η πολυώροφη κατασκευή δημιουργούσε έναν οχυρωμένο περίβολο και συνδεόταν άμεσα με το υδάτινο δίκτυο, ακολουθώντας αρχιτεκτονικά πρότυπα που απαντώνται και σε άλλα οχυρωματικά έργα της εποχής του Valentinian I.

Το σήμερα θαμμένο κανάλι προσέφερε στους Ρωμαίους έναν υδάτινο «υπεραυτοκινητόδρομο» μέσα από μια περιοχή που τελούσε υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Η διαδρομή μάλιστα διέσχιζε και τη θέση ενός παλαιότερου ρωμαϊκού στρατοπέδου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα γύρω στα έτη 14–20 μ.Χ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κανάλι παρέμεινε σε λειτουργία έως και τον 8ο αιώνα μ.Χ., πολύ μετά την πτώση της Fall of the Western Roman Empire, καθώς μεροβίγγειες και πρώιμες καρολίγγειες κοινότητες συνέχισαν να το χρησιμοποιούν και να το συντηρούν.

Πιθανότατα μάλιστα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στην ανέγερση του βασιλικού ανακτόρου στο Trebur, το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στις ιστορικές πηγές γύρω στο 829 μ.Χ.

Όταν οι εργασίες εκβάθυνσης εγκαταλείφθηκαν, το κανάλι άρχισε να επιχώνεται σταδιακά, μέχρι που τελικά καλύφθηκε πλήρως και ενσωματώθηκε στα καλλιεργήσιμα εδάφη όπου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιολογικές έρευνες.

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό για να πάρει το αυτοκίνητο που του είχε κατασχεθεί

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς οι επιτήδειοι έπεισαν την 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο» - Νέα πυρά κατά ΝΑΤΟ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατιωτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Λιόλιο: Δύο δρόμοι υπάρχουν πλέον ή να παραιτηθεί ή να αποπεμφθεί!

16:51ANNOUNCEMENTS

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλησιάζει!

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:45LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 εβδομάδων - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προ των πυλών της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I φτάνει στα ανοικτά του Ιράκ για να φορτώσει αργό πετρέλαιο

16:29ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τα πορτοκάλια πωλούνται σχεδόν πάντα μέσα σε κοκκινωπό ή πορτοκαλί διχτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

16:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιράν: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ -Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ