Οι αρχαιολόγοι μόλις ανακάλυψαν ένα κρυμμένο μυστικό 7.000 ετών στις Άλπεις

Ρωμαϊκό στρατόπεδο σε υψόμετρο σχεδόν 2.100 μέτρων στις ελβετικές Άλπεις φέρνει νέα δεδομένα για τη στρατιωτική παρουσία της αρχαίας Ρώμης στην περιοχή πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Η ανακάλυψη, που συνδέεται άμεσα με γνωστό πεδίο μάχης, επιβεβαιώνει ότι οι Ρωμαίοι είχαν οργανωμένη και συντονισμένη δράση σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πέρασμα των Άλπεων.

Πού εντοπίστηκε το στρατόπεδο

Το στρατόπεδο εντοπίστηκε στο καντόνι του Γκραουμπύντεν, όπου οι αρχαιολόγοι ερευνούν εδώ και χρόνια ίχνη ρωμαϊκής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η θέση του επέτρεπε τον έλεγχο σημαντικών κοιλάδων και οδικών αρτηριών που διέσχιζαν την ορεινή περιοχή.

Από το 2021, ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου της Βασιλείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Γκραουμπύντεν επικεντρώνονταν σε πεδίο μάχης στην περιοχή Crap Ses. Ωστόσο, το 2023, ένας εθελοντής εντόπισε μια ασυνήθιστη γεωμετρική μορφή σε μεγαλύτερο υψόμετρο, οδηγώντας τους επιστήμονες σε ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό σημείο.

Η στρατηγική σημασία της θέσης

Το στρατόπεδο βρίσκεται στον διάδρομο Colm la Runga, περίπου 900 μέτρα ψηλότερα από το ήδη γνωστό πεδίο μάχης. Η ταυτοποίησή του έγινε με τη χρήση της τεχνολογίας LiDAR, η οποία επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και την ανάδειξη μικρών υψομετρικών διαφορών.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν έναν οχυρωμένο χώρο με τρεις τάφρους και αναχώματα, τα οποία παραμένουν ορατά παρά το πέρασμα σχεδόν δύο χιλιετιών. Από το συγκεκριμένο σημείο, οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν πανοραμική θέα στις γύρω κοιλάδες, αλλά και στον πολυσύχναστο, για την εποχή, δρόμο της Lenzerheide.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή της θέσης ήταν καθαρά στρατηγική, καθώς εξασφάλιζε πλήρη εποπτεία περιοχών όπως η κοιλάδα Landwasser, η Albula, το Domleschg και το Surses, ενώ επέτρεπε και τον έλεγχο ενός από τα βασικά περάσματα των Άλπεων.

Τα ευρήματα που «μιλούν» για λεγεώνα

Στο εσωτερικό του στρατοπέδου βρέθηκαν μολύβδινα βλήματα σφενδόνης και καρφιά από στρατιωτικά υποδήματα. Ορισμένα από τα βλήματα φέρουν τη σφραγίδα της 3ης Ρωμαϊκής Λεγεώνας, στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα ποια μονάδα είχε παρουσία στην περιοχή.

Τα αντικείμενα αυτά ταυτίζονται με ευρήματα από το κοντινό πεδίο μάχης, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι δύο τοποθεσίες συνδέονται χρονικά και επιχειρησιακά, αποτελώντας μέρος της ίδιας στρατιωτικής επιχείρησης πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Ένα κομμάτι από τη διαδρομή των Ρωμαίων στις Άλπεις

Η ανακάλυψη βοηθά τους ερευνητές να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ακολουθούσαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα μέσα από τις Άλπεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι δυνάμεις κινούνταν από το Bergell, περνούσαν από το πέρασμα Septimer προς το Tiefencastel και συνέχιζαν προς το Chur και την κοιλάδα του Άνω Ρήνου.

Η ύπαρξη στρατοπέδου σε τόσο μεγάλο υψόμετρο αποδεικνύει ότι οι Ρωμαίοι αξιοποιούσαν τα ορεινά σημεία για να ελέγχουν τις μετακινήσεις και να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε καίριους διαδρόμους.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η ανακάλυψη του ρωμαϊκού στρατοπέδου στο Γκραουμπύντεν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η αρχαιολογική έρευνα στη λεγόμενη «ρωμαϊκή Ελβετία» συνεχίζει να φέρνει στο φως απρόσμενους θησαυρούς.