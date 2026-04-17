Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

Σε ποινή 4 φορές ισόβια κάθειρξη και 80 έτη (εκτιτεα τα 25) καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο πρώην αστυνομικός της Βουλής, κρίνοντάς τον ομόφωνα ένοχο για πράξεις σε βάρος των παιδιών του. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 46χρονος επιστρέφει στη φυλακή.

Αντίθετα, η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, παρά την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την καταδίκη της. Υπέρ της απαλλαγής της τάχθηκαν τρεις ένορκοι και δύο δικαστές, ενώ μειοψήφησαν ένας δικαστής και ένας ένορκος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η γυναίκα έπρεπε να απαλλαγεί λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου εξαιτίας της συνδρομής σημαντικού διλήμματος, συμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά την ανακοίνωση της απόφασης.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Δεκέμβριο του 2024 και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς στη δικογραφία περιγράφεται ένα περιβάλλον συστηματικής κακοποίησης μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Τα παιδιά φέρονται να κατέθεσαν για επαναλαμβανόμενες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, αποδίδοντας ευθύνες στους γονείς τους, ενώ παράλληλα περιέγραψαν περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς του πατέρα απέναντι στη μητέρα.

Σε βάρος του 46χρονου αποδόθηκαν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Από την πλευρά της, η 35χρονη – επίσης πρώην αστυνομικός – υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό καθεστώς φόβου και πίεσης, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν απειλές που έθεταν σε κίνδυνο τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά τους.

Το δικαστήριο τελικά έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος της.

