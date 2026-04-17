Πρόταση εισαγγελέα για ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής για ιδιαίτερα σοβαρά κακουργήματα που φέρεται να τελέστηκαν σε βάρος των παιδιών του πρότεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Η πρόταση του εισαγγελέα

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται προσωρινά, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Παράλληλα, του αποδίδονται πράξεις ενδοοικογενειακής βίας με πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις ίδιες πηγές, η εισαγγελική εισήγηση φέρεται να αφορά την πλειονότητα των κατηγοριών, με εξαίρεση την ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη και την οπλοκατοχή.

Καταδικαστική πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει και για τη μητέρα των παιδιών, η οποία κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η κατηγορούμενη έχει υποστηρίξει ότι εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει στις πράξεις αυτές από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η δίκη πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ανάγκης διασφάλισης της προστασίας της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των ανήλικων θυμάτων.

Διαβάστε επίσης