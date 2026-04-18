Ο πληθωρισμός «ροκανίζει» τις καταθέσεις – Νέα προειδοποίηση του ΙΟΒΕ

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να ασκεί έντονες πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, επηρεάζοντας άμεσα και τη δυναμική της αποταμίευσης.

Παρά τη βελτίωση των εισοδημάτων, η άνοδος των τιμών και η στροφή σε εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές φαίνεται να «ροκανίζουν» την αξία των καταθέσεων, επιβραδύνοντας τον ρυθμό αύξησης το 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι όσο οι τιμές ανεβαίνουν, τα χρήματα που μένουν στην τράπεζα, χάνουν μέρος της αξίας τους, ενώ παράλληλα εμφανίζονται άλλες επιλογές που υπόσχονται καλύτερες αποδόσεις. Μέρος των αποταμιεύσεων κατευθύνεται εκτός τραπεζών, περιορίζοντας τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων.

Παρά τις πιέσεις, οι ιδιωτικές καταθέσεις δεν προβλέπεται να υποχωρήσουν το 2026, αλλά να συνεχίσουν την ανοδική πορεία, πιο συγκρατημένα. Η μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από την αρχή του έτους ενισχύει περαιτέρω αυτήν την τάση, αυξάνοντας το καθαρό εισόδημα και τη ρευστότητα των νοικοκυριών. Τόσο τα νοικοκυριά, όσο και οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν με ήπιο ρυθμό την αποταμίευσης, με μέρος αυτής να κατευθύνεται στις τραπεζικές καταθέσεις.

Στις ήδη υπάρχουσες πιέσεις προστίθενται και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι διαταραχές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για το διεθνές εμπόριο οδηγούν σε άνοδο των ενεργειακών τιμών, ενισχύοντας τον πληθωρισμό.

Αν και οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν σταδιακή αποκλιμάκωση, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,1% το 2026 και το 2% το 2027, ευθυγραμμισμένο με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι πιέσεις δεν παύουν να επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει μόνο το κόστος ζωής, αλλά και τη συμπεριφορά αποταμίευσης, καθώς περιορίζει περαιτέρω την πραγματική αξία των καταθέσεων και ενισχύει τα κίνητρα για αναζήτηση εναλλακτικών τοποθετήσεων.

Ουσιαστικά, οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερες ταχύτητες σε σύγκριση με το παρελθόν, αντανακλώντας μία ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των εισοδημάτων και τις πιέσεις που ασκεί το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.