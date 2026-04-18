Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

Ο 21χρονος θα οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές.

Το πρωί της Παρασκευής αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ανήλικη κοπέλα τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου, το οποίο ανήκει σε 45χρονο. Εκεί φέρεται να παρήγγειλε και να κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, τα οποία της προσφέρθηκαν από 19χρονο εργαζόμενο του καταστήματος.

Στη συνέχεια, αποχώρησε από τον χώρο με το όχημα του 21χρονου. Όπως κατήγγειλε η ίδια, αφού μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, ο άνδρας προχώρησε σε γενετήσια πράξη εις βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών. Παράλληλα, συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος καθώς και ο 19χρονος υπάλληλος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν εντολής του εισαγγελέα.