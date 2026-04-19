H αεροπορική κρίση μόλις ξεκίνησε: Η Aer Lingus ακυρώνει 500 πτήσεις λόγω «υποχρεωτικής συντήρησης»

Η Aer Lingus ανακοίνωσε την ακύρωση 500 πτήσεων λόγω «υποχρεωτικής συντήρησης» των αεροσκαφών της, σε μια περίοδο που οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων αεροπορίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Irish Independent, η μείωση αυτή θα επηρεάσει τόσο τις διατλαντικές πτήσεις όσο και δρομολόγια προς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και την Αθήνα.

Επιπλέον, ακυρώσεις αναμένονται και στις πτήσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, με την εταιρεία να διαβεβαιώνει ότι οι επιβάτες αυτών των δρομολογίων θα επανακρατηθούν σε άλλες πτήσεις της ίδιας ημέρας. Συνολικά, περίπου 30 προορισμοί θα επηρεαστούν έως τα μέσα Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να καταργούνται πλήρως οι γραμμές. Η εταιρεία τονίζει πως όπου υπάρξουν διαταραχές, οι επιβάτες θα έχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις την ίδια μέρα.

Ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη

Η μείωση των πτήσεων έρχεται σε μια περίοδο που η παροχή καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Αν και υπάρχει προσωρινή εκεχειρία, το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει κλειστό λόγω της ναυτικής αποκλειστικής που έχει επιβάλει το Ιράν, ζητώντας την άρση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Fatih Birol, διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, προειδοποίησε πως η Ευρώπη διαθέτει περίπου έξι εβδομάδες αποθέματα καυσίμων αεροπορίας. Η κρίση στο Στενό του Χορμούζ χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως η «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει», με τις ασιατικές χώρες που εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού πετρελαίου να υφίστανται τα πιο έντονα πλήγματα, αλλά και η Ευρώπη να μην είναι ανεπηρέαστη.

Επιπτώσεις στον αεροπορικό κλάδο και αντιδράσεις αεροπορικών εταιρειών

Ο Birol τόνισε ότι η έλλειψη καυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων, καθώς ορισμένα δρομολόγια μπορεί να μην είναι πλέον εφικτά λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας καυσίμων. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, δήλωσε πως παρότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει το κόστος καυσίμων κατά περίπου 25 εκατομμύρια λίρες, η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς ανησυχίες, καθώς τα αεροδρόμια και οι προμηθευτές καυσίμων συνεργάζονται αποτελεσματικά.

Ωστόσο, άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Air Canada, έχουν ήδη ξεκινήσει την περικοπή ορισμένων δρομολογίων που δεν θεωρούνται πλέον οικονομικά βιώσιμα λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Ακόμη και αν διατηρηθεί η παροχή καυσίμων, οι αυξημένες τιμές επιβαρύνουν σημαντικά τον αεροπορικό κλάδο, δημιουργώντας πιέσεις για περαιτέρω αναπροσαρμογές στις πτήσεις και τα δρομολόγια.

Συνολικά, η Aer Lingus και άλλες αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις που συνδέονται τόσο με τεχνικές ανάγκες συντήρησης όσο και με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθιστώντας την κατάσταση στον τομέα των αερομεταφορών ιδιαίτερα ευμετάβλητη για τις επόμενες εβδομάδες.