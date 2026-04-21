Γκαλιμπάφ: Το Ιράν έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος

Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συνομιλίες «υπό τη σκιά απειλών»

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης της εκεχειρίας, επιχειρεί να μετατρέψει τη διαπραγμάτευση σε «διαδικασία παράδοσης».

Όπως αναφέρει, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συνομιλίες «υπό τη σκιά απειλών», αφήνοντας αιχμές για την αμερικανική στάση.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι το Ιράν έχει προετοιμαστεί το τελευταίο διάστημα για να «φέρει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», υπονοώντας πιθανή κλιμάκωση εάν συνεχιστεί η πίεση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Το Ιράν έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος

02:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Άγνωστοι αφαίρεσαν βίδες ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά

02:30ΕΘΝΙΚΑ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζητάει πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

02:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρίο ντε Τζανέιρο: Πάνω από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή λόγω αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα

01:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ λόγω αποκλεισμού

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάση αναμονής στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

00:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το σημείωμα που τράβηξε τα βλέμματα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο

23:34WHAT THE FACT

Νιώθετε κουρασμένοι στις διακοπές; 5 tips για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι

23:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής που επέζησε από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 44χρονης μητέρας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Εισβολή διαμαρτυρομένων για τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεχεράνη για τις συνομιλίες

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Διευθυντής FBI: Ζητά αποζημίωση 250 εκατ. δολαρίων από περιοδικό - Έγραψε ότι έχει πρόβλημα αλκοολισμού

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρίο ντε Τζανέιρο: Πάνω από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή λόγω αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

18:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Gemini, ChatGPT ή Claude: Ποια εφαρμογή AI εμπιστεύονται περισσότερο οι άνθρωποι

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία σε εκδρομή με σκάφος: 21χρονος επιτέθηκε στον καπετάνιο με μαχαίρι 25cm.

02:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ