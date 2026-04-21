Γκαλιμπάφ: Το Ιράν έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος
Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συνομιλίες «υπό τη σκιά απειλών»
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης της εκεχειρίας, επιχειρεί να μετατρέψει τη διαπραγμάτευση σε «διαδικασία παράδοσης».
Όπως αναφέρει, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συνομιλίες «υπό τη σκιά απειλών», αφήνοντας αιχμές για την αμερικανική στάση.
Παράλληλα, προειδοποιεί ότι το Ιράν έχει προετοιμαστεί το τελευταίο διάστημα για να «φέρει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», υπονοώντας πιθανή κλιμάκωση εάν συνεχιστεί η πίεση.
