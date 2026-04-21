Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό από τον αμερικανικό στρατό - Δείτε βίντεο
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε πετρελαιοφόρο με σημαία της Μποτσουάνα κατά τη διάρκεια της νύχτας που είχε υποστεί κυρώσεις στο παρελθόν για λαθρεμπόριο ιρανικού αργού πετρελαίου στην Ασία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Πενταγώνου, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «χωρίς περιστατικά» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την «αποδυνάμωση παράνομων δικτύων» που υποστηρίζουν το Ιράν.
«Πραγματοποιήσαμε επιθεώρηση, θαλάσσια παρεμπόδιση και επιβίβαση στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο M/T Tifani χωρίς περιστατικά», αναφέρεται στην ανάρτηση.
Το Πεντάγωνο τόνισε ότι συνεχίζει να «πραγματοποιεί παγκόσμιες ναυτικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποδυνάμωση παράνομων δικτύων και την παρεμπόδιση πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν – όπου κι αν δραστηριοποιούνται».
«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις», καταλήγει η ανάρτηση.