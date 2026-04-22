Αεροπλάνο πέταξε χωρίς τους 192 επιβάτες του για έναν απίθανο λόγο

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Vatry της Γαλλίας θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας. Δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να πάρουν μια πτήση δεν τα κατάφεραν λόγω προβλημάτων υγείας των υπαλλήλων της αεροπορικής εταιρείας. Το ταξίδι δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πετάξει μόνο με το πλήρωμα, καθώς οι επιβάτες έμειναν στο έδαφος.

Από το αεροδρόμιο αυτό, 192 άτομα επρόκειτο να ταξιδέψουν προς το Μαρακές με πτήση της Ryanair, κάτι που τελικά δεν συνέβη όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω της αναρρωτικής άδειας όλου του προσωπικού που ήταν υπεύθυνο για τους ελέγχους και την επιθεώρηση κατά την επιβίβαση. Οι επιβάτες δεν μπόρεσαν καν να μπουν στο αεροσκάφος, καθώς δεν υπήρχε κανείς να ελέγξει την πρόσβασή τους. Σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Sécurus, όλο το προσωπικό βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια από εκείνη την ημέρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr