Ατοπική δερματίτιδα: 6 αποτελεσματικές συμβουλές για να σταματήσετε το ξύσιμο

Η ατοπική δερματίτιδα μπορεί να προκαλέσει έντονη φαγούρα, αλλά το ξύσιμο συνήθως προσφέρει μόνο σύντομη ανακούφιση.

Το πρόβλημα είναι ότι το ξύσιμο βλάπτει τον δερματικό φραγμό, αυξάνει τη φλεγμονή και μπορεί να κάνει το επόμενο κύμα φαγούρας ακόμα πιο έντονο.

Γιατί το ξύσιμο επιδεινώνει την ατοπική δερματίτιδα

Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος, που αποδυναμώνει τον δερματικό φραγμό. Όταν το δέρμα ξηραίνεται και φλεγμαίνει, οι νευρικές απολήξεις γίνονται πιο ευαίσθητες, γεγονός που καθιστά τον κνησμό πιο δύσκολο να αγνοηθεί.

Το ξύσιμο μπορεί να φαίνεται χρήσιμο για μια στιγμή, αλλά μπορεί να προκαλέσει μικροσκοπικά σπασίματα στο δέρμα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας, πάχυνσης του δέρματος, μόλυνσης και περισσότερου ερεθισμού: ο κλασικός κύκλος φαγούρας-ξυσίματος.

1. Ενυδάτωση πριν αυξηθεί ο κνησμός

Η ενυδάτωση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές καθημερινές συνήθειες για την μείωση του κνησμού. Χρησιμοποιήστε μια κρέμα ή αλοιφή χωρίς άρωμα, ειδικά μετά το μπάνιο και όποτε το δέρμα αισθάνεται πιο ξηρό.

Οι αλοιφές και οι πιο παχύρρευστες κρέμες συνήθως προστατεύουν καλύτερα από τις ελαφριές λοσιόν. Εφαρμόστε απαλά αντί να τρίβετε δυνατά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κνησμό.

2. Δροσίστε γρήγορα το δέρμα

Το κρύο μπορεί να ηρεμήσει τα σημάδια κνησμού. Μια δροσερή κομπρέσα, μια κρύα ενυδατική κρέμα ή ένα σύντομο δροσερό μπάνιο μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης.

Αποφύγετε τα πολύ ζεστά ντους, τις σάουνες και την υπερθέρμανση, επειδή η θερμότητα και ο ιδρώτας συχνά κάνουν την ατοπική δερματίτιδα πιο φαγούρα.

3. Προστατέψτε το δέρμα από βλάβες

Εάν το ξύσιμο συμβαίνει αυτόματα, μειώστε τη βλάβη ενώ παράλληλα προσπαθείτε να απαλλαγείτε από τη συνήθεια. Χρήσιμα βήματα:

Διατηρήστε τα νύχια κοντά και λεία

Φορέστε μαλακά βαμβακερά ρούχα

Χρησιμοποιήστε γάντια ή βαμβακερά μανίκια το βράδυ, εάν χρειάζεται

Επιλέξτε προϊόντα πλύσης χωρίς άρωμα

Αφαιρέστε τις γρατζουνιές ή τα τραχιά υφάσματα

Για τα παιδιά, η κάλυψη των πληγεισών περιοχών μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, επειδή το ξύσιμο συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου.

4. Χρησιμοποιήστε τεχνικές αντιστροφής της συνήθειας

Το ξύσιμο μπορεί να γίνει μια εν μέρει αυτόματη διαδικασία. Όταν ξεκινήσει η έντονη επιθυμία για ξύσιμο, δοκιμάστε να την αντικαταστήσετε με μια άλλη ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα: πιέστε την περιοχή με φαγούρα, σφίξτε τις γροθιές σας, χτυπήστε το κοντινό δέρμα, κρατήστε ένα κρύο επίθεμα ή κρατήστε τα χέρια σας απασχολημένα.

Ο στόχος δεν είναι ο τέλειος έλεγχος. Είναι να καθυστερήσετε το ξύσιμο για αρκετό χρόνο ώστε να υποχωρήσει η επιθυμία.

5. Αντιμετωπίστε τη φλεγμονή, όχι μόνο τον κνησμό

Εάν το δέρμα είναι κόκκινο, πρησμένο, σκασμένο ή συνεχώς κνησμώδες, η ενυδάτωση από μόνη της μπορεί να μην είναι αρκετή. Αντιφλεγμονώδης θεραπεία μπορεί να χρειαστεί για να ηρεμήσει η έξαρση.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τοπικά κορτικοστεροειδή, συνταγογραφούμενες μη στεροειδή κρέμες, υγρά επιθέματα, φωτοθεραπεία ή νεότερα στοχευμένα φάρμακα. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπως το πρόσωπο, τα βλέφαρα και τα γεννητικά όργανα.

6. Προσοχή σε μολύνσεις

Η ατοπική δερματίτιδα με γρατζουνιές μπορεί να μολυνθεί. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν το δέρμα γίνεται ολοένα και πιο επώδυνο, ζεστό, πρησμένο, με κρούστα, με έκκριση υγρών ή εάν αναπτυχθεί πυρετός.

Μην συνεχίσετε να δοκιμάζετε σπιτικές θεραπείες εάν το δέρμα επιδεινώνεται ή ο ύπνος σας διαταράσσεται σοβαρά.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί η φαγούρα της ατοπικής δερματίτιδας επιδεινώνεται τη νύχτα;

Η θερμότητα, το ξηρό δέρμα, οι μειωμένοι περισπασμοί και η επαφή με τα κλινοσκεπάσματα μπορούν να κάνουν τον κνησμό πιο αισθητό τη νύχτα. Μια ρουτίνα ενυδάτωσης πριν τον ύπνο και ένα πιο δροσερό δωμάτιο μπορεί να βοηθήσουν.

Μπορεί το ξύσιμο να μεταδώσει την ατοπική δερματίτιδα;

Το ξύσιμο δεν την «μεταδίδει» όπως μια λοίμωξη, αλλά μπορεί να διευρύνει τις ερεθισμένες περιοχές και να προκαλέσει νέα φλεγμονή εκεί όπου το δέρμα έχει υποστεί βλάβη.

Είναι ασφαλή τα μπάνια με χλωρίνη;

Μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ή σοβαρές εξάρσεις, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με ιατρική καθοδήγηση και σωστή αραίωση.

Μπορεί το στρες να επιδεινώσει το ξύσιμο;

Ναι. Το στρες μπορεί να εντείνει τον κνησμό και να κάνει το αυτόματο ξύσιμο πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Η χαλάρωση, η θεραπεία και οι ρουτίνες διαχείρισης του στρες μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα.

Συμπέρασμα

Η διακοπή του ξυσίματος με ατοπική δερματίτιδα ξεκινά με το σπάσιμο του κύκλου κνησμού-ξυσίματος. Η ενυδάτωση, η ψύξη του δέρματος, η αποφυγή ερεθιστικών, η προστασία του δέρματος τη νύχτα και η χρήση τεχνικών αντιστροφής της συνήθειας μπορούν όλα να βοηθήσουν.

Εάν ο κνησμός επιμένει, το πραγματικό πρόβλημα μπορεί να είναι η ανεξέλεγκτη φλεγμονή. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιατρική περίθαλψη δεν αποτελεί την έσχατη λύση: είναι συχνά το κλειδί για να δοθεί στο δέρμα η ευκαιρία να επουλωθεί.

Πηγές:

health.com

nationaleczema.org

nhs.uk

clevelandclinic.org