Μυστηριώδης αρχαίος Πάπυρος της Νεκράς Θάλασσας αποκαλύπτει το τέλος του κόσμου

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Παπύρους της Νεκράς Θάλασσας, που γράφτηκαν πάνω σε περγαμηνή ή πάπυρο και περιείχαν βιβλικά κείμενα και θρησκευτικά γραπτά, ο Χάλκινος Πάπυρος ήταν χαραγμένος πάνω σε μεταλλικά φύλλα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Χάλκινος Πάπυρος της Νεκράς Θάλασσας είναι χαραγμένος σε μεταλλικά φύλλα και φαίνεται να είχε σχεδιαστεί για να παραμένει σφραγισμένος μόνιμα.
  Ο αρχαιολόγος Σάιμον Γκίμπσον προτείνει ότι ο πάπυρος συνδέεται με την εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά (132
  • 136 μ.Χ.) και καταγράφει κρυφά χρήματα ή προσφορές για τη χρηματοδότησή της.
  • Το κείμενο περιλαμβάνει 64 καταγραφές θησαυρών με ασαφείς οδηγίες, αλλά κανένας από αυτούς τους θησαυρούς δεν έχει βρεθεί.
  • Η θεωρία ότι ο πάπυρος αναφέρεται σε κρυμμένους θησαυρούς του Ναού του 70 μ.Χ. δεν εξηγεί πλήρως τα δεδομένα, καθώς η μενόρα κατέληξε στα χέρια των Ρωμαίων.
  • Ο Χάλκινος Πάπυρος παραμένει ένα αινιγματικό εύρημα που πιθανώς λειτουργούσε ως μόνιμο, μυστικό αρχείο προσβάσιμο μόνο σε λίγους εκλεκτούς.
Ένας μυστηριώδης Πάπυρος της Νεκράς Θάλασσας πυροδότησε μια εντυπωσιακή νέα θεωρία, που τον συνδέει με μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της αρχαίας εβραϊκής ιστορίας.

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Παπύρους της Νεκράς Θάλασσας, που γράφτηκαν πάνω σε περγαμηνή ή πάπυρο και περιείχαν βιβλικά κείμενα και θρησκευτικά γραπτά, ο Χάλκινος Πάπυρος ήταν χαραγμένος πάνω σε μεταλλικά φύλλα και φαίνεται πως είχε σχεδιαστεί ώστε να παραμένει σφραγισμένος για πάντα.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι ο παράξενος αυτός μεταλλικός πάπυρος ίσως κατέγραφε ιερά πλούτη που συνδέονταν με μία ιερατική αίρεση, η οποία θεωρούσε ότι ζούσε στις βιβλικές «Έσχατες Ημέρες», πριν από μια αποκαλυπτική μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό.

Αρχαιολόγοι και μελετητές της Βίβλου έχουν θεωρήσει πως ο πάπυρος φαίνεται να περιγράφει κρυψώνες με θαμμένο χρυσό και ασήμι σε διάφορα σημεία των Αγίων Τόπων.

Οι αινιγματικές καταγραφές του περιγράφουν κρυμμένους θησαυρούς με αόριστες οδηγίες, αναφέροντας τάφους, δεξαμενές, σκάλες και θαμμένα δοχεία γεμάτα χρυσό.

Παρά τις δεκαετίες ερευνών και εικασιών, κανένας από τους θησαυρούς που αναφέρονται στον πάπυρο δεν έχει βρεθεί.

Τώρα, ο αρχαιολόγος Σάιμον Γκίμπσον από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Σάρλοτ πιστεύει ότι το αινιγματικό αυτό εύρημα ίσως να μην ήταν τελικά χάρτης θησαυρού, αλλά ένα μυστικό αρχείο που συνδεόταν με την εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά, τη βίαιη εβραϊκή επανάσταση κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο Γκίμπσον υποστηρίζει ότι τα πολύτιμα αντικείμενα που καταγράφονται στον πάπυρο ίσως ήταν χρήματα ή προσφορές που συγκεντρώθηκαν μυστικά για τη χρηματοδότηση της εξέγερσης, η οποία ξέσπασε μεταξύ 132 και 136 μ.Χ.

Ο αρχαιολόγος δημοσίευσε τη νέα του ερμηνεία τον Μάρτιο, υποστηρίζοντας ότι ο Χάλκινος Πάπυρος μπορεί να διασώζει στοιχεία για πλούτη που συγκεντρώθηκαν κρυφά κατά τη διάρκεια μιας επανάστασης, την οποία πολλοί Εβραίοι θεωρούσαν προάγγελο μιας τελικής θεϊκής αναμέτρησης με τη Ρώμη.

Ο Χάλκινος Πάπυρος ανακαλύφθηκε το 1952 μέσα στο Σπήλαιο 3Q, κοντά στον αρχαίο οικισμό του Κουμράν, πάνω από τη Νεκρά Θάλασσα.

Οι ερευνητές κατάλαβαν αμέσως ότι δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο Πάπυρο της Νεκράς Θάλασσας που είχε βρεθεί έως τότε.

Ενώ η υπόλοιπη συλλογή περιείχε βιβλικά χειρόγραφα, θρησκευτικά σχόλια και αποκαλυπτικά κείμενα, ο Χάλκινος Πάπυρος φαινόταν να αποτελεί απλώς μια παράξενη απογραφή πολύτιμων αντικειμένων κρυμμένων σε άγνωστες τοποθεσίες.

Μία από τις καταγραφές, όπως αποδόθηκε από τον μεταφραστή Γιόζεφ Ταντέους Μίλικ, αναφέρει: «Στο Χορεμπέχ, που βρίσκεται στην κοιλάδα του Αχώρ κάτω από τα σκαλοπάτια που οδηγούν ανατολικά, [σκάψε] σαράντα πήχεις: ένα κιβώτιο [γεμάτο] χρήματα, συνολικού βάρους δεκαεπτά ταλάντων».

Μια άλλη σημείωση γράφει: «Στο ταφικό μνημείο του Μπεν Ράμπαχ, στη Μπεΐτ Σαλίσα: 100 ράβδοι χρυσού».

Ο πάπυρος περιλαμβάνει συνολικά 64 τέτοιες καταγραφές, πολλές από τις οποίες είναι ασαφείς και αδύνατον να επαληθευτούν.

Για δεκαετίες, οι ειδικοί διαφωνούσαν για το αν το κείμενο περιγράφει πραγματικό θησαυρό που κρύφτηκε πριν από τη ρωμαϊκή καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Δεύτερου Ναού το 70 μ.Χ., ή αν πρόκειται για συμβολικό, φανταστικό ή τελετουργικό κείμενο.

Ορισμένοι ερευνητές πίστευαν ακόμη ότι ο πάπυρος ίσως αναφέρεται σε χαμένους θησαυρούς του Ναού που διέφυγαν από τη ρωμαϊκή λεηλασία.

Οι Ρωμαίοι μετέφεραν διαβόητα ιερά αντικείμενα από τον Ναό, μεταξύ αυτών και τη λυχνία με τις επτά λυχνίες, τη γνωστή μενόρα, η οποία αργότερα απεικονίστηκε στην Αψίδα του Τίτου στη Ρώμη.

Ωστόσο, ο Γκίμπσον υποστηρίζει ότι η θεωρία περί θησαυρών του Ναού δεν εξηγεί πλήρως τα δεδομένα.

Όπως σημείωσε, αν οι Εβραίοι είχαν καταφέρει να κρύψουν τα πλούτη του Ναού πριν από τη ρωμαϊκή εισβολή, θα ήταν παράξενο το γεγονός ότι η περίφημη μενόρα κατέληξε τελικά στα χέρια των Ρωμαίων.

Αντίθετα, θεωρεί πλέον πιθανότερο ο θησαυρός να συνδέεται με την εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά, τη δεύτερη μεγάλη εβραϊκή επανάσταση κατά της Ρώμης, που ξέσπασε δεκαετίες αργότερα, μεταξύ 132 και 136 μ.Χ.

Η εξέγερση ηγήθηκε από τον Σίμωνα Μπαρ Κοχμπά, μορφή που αρκετοί Εβραίοι θεωρούσαν πιθανό μεσσιανικό λυτρωτή, ικανό να νικήσει τη Ρώμη και να αποκαταστήσει την εβραϊκή κυριαρχία στην Ιερουσαλήμ.

Ο ίδιος ηγήθηκε της τρίτης μεγάλης εξέγερσης κατά της Ρώμης, η οποία ξεκίνησε ως αντίδραση στους περιορισμούς του αυτοκράτορα Αδριανού και στα σχέδιά του να οικοδομήσει τη ρωμαϊκή αποικία Αιλία Καπιτωλίνα πάνω στα ερείπια της Ιερουσαλήμ.

Η εξέγερση κατέληξε σε καταστροφή, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τις εβραϊκές κοινότητες της περιοχής να αφανίζονται.

Εκείνη η βίαιη περίοδος έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με αποκαλυπτικές προσδοκίες και πίστη στη θεϊκή παρέμβαση, γι’ αυτό και αρκετοί ειδικοί βλέπουν έμμεσες συνδέσεις ανάμεσα στον Χάλκινο Πάπυρο και στις αντιλήψεις περί «Τέλους των Ημερών» που κυκλοφορούσαν τότε.

Το άρθρο που παρουσίασε τη θεωρία του Γκίμπσον είχε μάλιστα τίτλο: «Πάλι αυτός ο καταραμένος θησαυρός: Ο μυστηριώδης Χάλκινος Πάπυρος και το Τέλος των Ημερών».

Ο ειδικός στην αρχαία ιουδαϊκή ιστορία Γιονάταν Άντλερ από το Πανεπιστήμιο Ariel χαρακτήρισε τη θεωρία του Γκίμπσον «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα», λέγοντας ότι αινιγματικά ευρήματα όπως ο Χάλκινος Πάπυρος ωθούν τους ερευνητές να σκέφτονται «έξω από τα συνηθισμένα».

«Ακόμη κι αν δεν έχουμε βρει το “απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο”, τέτοιες νέες και καλά τεκμηριωμένες θεωρίες είναι αυτές που προωθούν την έρευνα», πρόσθεσε ο Άντλερ.

Ο Γκίμπσον και η συνεργάτιδά του Τζόαν Τέιλορ επέστρεψαν πρόσφατα στο Σπήλαιο 3Q και επανεξέτασαν τα αρχειακά στοιχεία από την αρχική ανασκαφή του 1952.

Σύμφωνα με τον Γκίμπσον, η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο μέσα στο σπήλαιο όπου είχε κρυφτεί αρχικά ο Χάλκινος Πάπυρος.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια παραμένει ο λόγος για τον οποίο το κείμενο χαράχθηκε πάνω σε χαλκό.

Επειδή το μέταλλο θα ράγιζε αν ξετυλιγόταν επανειλημμένα, ο Γκίμπσον πιστεύει ότι το έγγραφο δεν προοριζόταν για συνηθισμένη ανάγνωση και ίσως σχεδιάστηκε ως ένα μόνιμο, κρυφό αρχείο, προσβάσιμο μόνο σε λίγους εκλεκτούς.

Περισσότερα από 70 χρόνια μετά την ανακάλυψή του, ο Χάλκινος Πάπυρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας — ένα παράξενο μεταλλικό κείμενο που υπαινίσσεται κρυμμένους θησαυρούς, εξέγερση και τις τελευταίες ημέρες της αρχαίας Ιουδαίας.

