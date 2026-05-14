«Καμπανάκι» από επιστήμονες στη FIFA: Ρισκάρει την υγεία των παικτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως προειδοποίησε τη FIFA ότι τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της ζέστης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ανδρών του 2026 είναι «ανεπαρκή» και ενδέχεται να θέσουν τους παίκτες σε κίνδυνο.

Σε ανοιχτή επιστολή, εξωτερικοί, διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της υγείας, του κλίματος και των αθλητικών επιδόσεων αναφέρουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του διοικητικού οργάνου δεν συνάδουν με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις και είναι «αδύνατο να δικαιολογηθούν». Καλούν τη FIFA να θεσπίσει ισχυρότερα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων μακρύτερων διαλειμμάτων και σαφέστερων πρωτοκόλλων για την καθυστέρηση ή την αναβολή αγώνων σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η ζέστη αναμένεται να αποτελέσει πρόβλημα στο φετινό καλοκαιρινό τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες σε 14 από τα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν ενδέχεται να ξεπεράσουν τα επικίνδυνα επίπεδα.

Σε περιοχές του νότιου τμήματος των ΗΠΑ και του βόρειου Μεξικού, οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 30 και 35 βαθμούς Κελσίου και μπορούν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης ζέστης.

Όταν λαμβάνονται υπόψη η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, οι παίκτες στις πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν ακραία επίπεδα θερμικής καταπόνησης στον οργανισμό τους.

Η FIFA δηλώνει ότι «δεσμεύεται να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, των διαιτητών, των φιλάθλων, των εθελοντών και του προσωπικού» και ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα αξιολογούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του τουρνουά.

Ποια είναι τα ισχύοντα μέτρα;

Στο πλαίσιο της «δέσμευσής της για την ευημερία των παικτών», η FIFA έχει θεσπίσει υποχρεωτικά διαλείμματα τριών λεπτών για δροσιά σε κάθε ημίχρονο κάθε αγώνα του τουρνουά, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται σε ανοιχτό χώρο θα υπάρχουν κλιματιζόμενοι πάγκοι για το τεχνικό προσωπικό και τους αναπληρωματικούς.

Η FIFA χρησιμοποιεί επίσης τον χρυσό κανόνα μέτρησης της θερμότητας στον αθλητισμό, τη θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου (WBGT), η οποία αξιολογεί τη σωματική θερμική καταπόνηση και συνδυάζει τη θερμοκρασία με την υγρασία. Μια τιμή WBGT περίπου 28 βαθμούς Κελσίου θεωρείται ευρέως ως το όριο στο οποίο η θερμική καταπόνηση γίνεται σημαντικό πρόβλημα για τους αθλητές.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών της FIFA, εάν η ένδειξη WBGT είναι κοντά, ίση ή πάνω από τους 32 °C, οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει να συμφωνήσουν «ποια προληπτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη τυχόν ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη».

Η FIFA αναφέρει ότι έχει επίσης λάβει μέτρα για τους φιλάθλους στους αγώνες «όταν οι προγνώσεις δείχνουν αυξημένες θερμοκρασίες». Οι θεατές θα επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους ένα εργοστασιακά σφραγισμένο μπουκάλι νερό, ενώ οι εγκαταστάσεις θα ενεργοποιήσουν πρόσθετα μέτρα ψύξης, όπως σκιασμένες περιοχές, συστήματα ψεκασμού νερού, λεωφορεία κλιματιζόμενα και αυξημένη διανομή νερού.

Τι ζητούν οι επιστήμονες;

Μεταξύ των 20 εμπειρογνωμόνων που υπέγραψαν την επιστολή συγκαταλέγονται κορυφαίοι ακαδημαϊκοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη.

Ζητούν από τη FIFA να αναθεωρήσει επειγόντως την προσέγγισή της, μεταξύ άλλων:

Να καθυστερεί ή να αναβάλλει τους αγώνες όταν ο δείκτης WBGT υπερβαίνει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Να προβλέπει μακρύτερα διαλείμματα διάρκειας τουλάχιστον έξι λεπτών

Να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις κλιματισμού για τους παίκτες

Να ενημερώνει τακτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Επίσης, καλούν τη FIFA να υιοθετήσει τα πρότυπα που προτείνει η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών Fifpro.

«Απερίσκεπτη στάση απέναντι στην υγεία των παικτών»

Ο Andrew Simms, διευθυντής του New Weather Institute, ο οποίος συντόνισε την επιστολή, δήλωσε στο BBC Sport: «Η ασφάλεια των παικτών αποτελεί άμεσο και επείγον ζήτημα, καθώς τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή πολύ γρήγορα όταν οι άνθρωποι υπερθερμανθούν.

Και συνέχισε: «Ανησυχούμε ότι η FIFA παίζει απερίσκεπτα με την υγεία και την ασφάλεια των παικτών».

Ένας άλλος υπογράφων, ο καθηγητής Ντάγκλας Κάσα από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, δήλωσε ότι μεγάλα τμήματα των τρεχουσών οδηγιών της FIFA απέχουν πολύ από το ιδανικό: «Το διάλειμμα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο πρέπει οπωσδήποτε να είναι μεγαλύτερο από τρία λεπτά – τουλάχιστον πέντε λεπτά για κάθε διάλειμμα και κατά προτίμηση έξι.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η ανοιχτή επιστολή θα πείσει τη FIFA να επικαιροποιήσει τις οδηγίες της σχετικά με τη ζέστη πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε.

