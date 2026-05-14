«Καμπανάκι» από επιστήμονες στη FIFA: Ρισκάρει την υγεία των παικτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η παγκόσμια Ομοσπονδία δεν έχει επαρκή μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

«Καμπανάκι» από επιστήμονες στη FIFA: Ρισκάρει την υγεία των παικτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα μέτρα της FIFA για την αντιμετώπιση της ζέστης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι ανεπαρκή και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των παικτών.
  • Η ζέστη στις περιοχές των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού όπου θα διεξαχθεί το τουρνουά αναμένεται να ξεπεράσει τα επικίνδυνα επίπεδα σε 14 από τα 16 γήπεδα.
  • Οι επιστήμονες ζητούν από τη FIFA να καθυστερεί ή να αναβάλλει αγώνες με δείκτη WBGT πάνω από 28°C, να αυξήσει τη διάρκεια των διαλειμμάτων τουλάχιστον στα έξι λεπτά και να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις κλιματισμού για τους παίκτες.
  • Η FIFA εφαρμόζει υποχρεωτικά διαλείμματα τριών λεπτών και κλιματιζόμενους πάγκους, ενώ αξιολογεί τους κλιματικούς κινδύνους βάσει της θερμοκρασίας υγρού θερμομέτρου (WBGT).
  • Οι ειδικοί καλούν τη FIFA να επικαιροποιεί τα πρωτόκολλα της σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και να υιοθετήσει τα πρότυπα της παγκόσμιας ένωσης ποδοσφαιριστών Fifpro.
Snapshot powered by AI

Μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως προειδοποίησε τη FIFA ότι τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της ζέστης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ανδρών του 2026 είναι «ανεπαρκή» και ενδέχεται να θέσουν τους παίκτες σε κίνδυνο.

Σε ανοιχτή επιστολή, εξωτερικοί, διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της υγείας, του κλίματος και των αθλητικών επιδόσεων αναφέρουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του διοικητικού οργάνου δεν συνάδουν με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις και είναι «αδύνατο να δικαιολογηθούν». Καλούν τη FIFA να θεσπίσει ισχυρότερα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων μακρύτερων διαλειμμάτων και σαφέστερων πρωτοκόλλων για την καθυστέρηση ή την αναβολή αγώνων σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η ζέστη αναμένεται να αποτελέσει πρόβλημα στο φετινό καλοκαιρινό τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες σε 14 από τα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν ενδέχεται να ξεπεράσουν τα επικίνδυνα επίπεδα.

Σε περιοχές του νότιου τμήματος των ΗΠΑ και του βόρειου Μεξικού, οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 30 και 35 βαθμούς Κελσίου και μπορούν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης ζέστης.

Όταν λαμβάνονται υπόψη η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, οι παίκτες στις πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν ακραία επίπεδα θερμικής καταπόνησης στον οργανισμό τους.

Η FIFA δηλώνει ότι «δεσμεύεται να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, των διαιτητών, των φιλάθλων, των εθελοντών και του προσωπικού» και ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα αξιολογούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του τουρνουά.

FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Ποια είναι τα ισχύοντα μέτρα;

Στο πλαίσιο της «δέσμευσής της για την ευημερία των παικτών», η FIFA έχει θεσπίσει υποχρεωτικά διαλείμματα τριών λεπτών για δροσιά σε κάθε ημίχρονο κάθε αγώνα του τουρνουά, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται σε ανοιχτό χώρο θα υπάρχουν κλιματιζόμενοι πάγκοι για το τεχνικό προσωπικό και τους αναπληρωματικούς.

Η FIFA χρησιμοποιεί επίσης τον χρυσό κανόνα μέτρησης της θερμότητας στον αθλητισμό, τη θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου (WBGT), η οποία αξιολογεί τη σωματική θερμική καταπόνηση και συνδυάζει τη θερμοκρασία με την υγρασία. Μια τιμή WBGT περίπου 28 βαθμούς Κελσίου θεωρείται ευρέως ως το όριο στο οποίο η θερμική καταπόνηση γίνεται σημαντικό πρόβλημα για τους αθλητές.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών της FIFA, εάν η ένδειξη WBGT είναι κοντά, ίση ή πάνω από τους 32 °C, οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει να συμφωνήσουν «ποια προληπτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη τυχόν ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη».

Η FIFA αναφέρει ότι έχει επίσης λάβει μέτρα για τους φιλάθλους στους αγώνες «όταν οι προγνώσεις δείχνουν αυξημένες θερμοκρασίες». Οι θεατές θα επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους ένα εργοστασιακά σφραγισμένο μπουκάλι νερό, ενώ οι εγκαταστάσεις θα ενεργοποιήσουν πρόσθετα μέτρα ψύξης, όπως σκιασμένες περιοχές, συστήματα ψεκασμού νερού, λεωφορεία κλιματιζόμενα και αυξημένη διανομή νερού.

Τι ζητούν οι επιστήμονες;

Μεταξύ των 20 εμπειρογνωμόνων που υπέγραψαν την επιστολή συγκαταλέγονται κορυφαίοι ακαδημαϊκοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη.

Ζητούν από τη FIFA να αναθεωρήσει επειγόντως την προσέγγισή της, μεταξύ άλλων:

  • Να καθυστερεί ή να αναβάλλει τους αγώνες όταν ο δείκτης WBGT υπερβαίνει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
  • Να προβλέπει μακρύτερα διαλείμματα διάρκειας τουλάχιστον έξι λεπτών
  • Να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις κλιματισμού για τους παίκτες
  • Να ενημερώνει τακτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Επίσης, καλούν τη FIFA να υιοθετήσει τα πρότυπα που προτείνει η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών Fifpro.

FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

«Απερίσκεπτη στάση απέναντι στην υγεία των παικτών»

Ο Andrew Simms, διευθυντής του New Weather Institute, ο οποίος συντόνισε την επιστολή, δήλωσε στο BBC Sport: «Η ασφάλεια των παικτών αποτελεί άμεσο και επείγον ζήτημα, καθώς τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή πολύ γρήγορα όταν οι άνθρωποι υπερθερμανθούν.

Και συνέχισε: «Ανησυχούμε ότι η FIFA παίζει απερίσκεπτα με την υγεία και την ασφάλεια των παικτών».

Ένας άλλος υπογράφων, ο καθηγητής Ντάγκλας Κάσα από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, δήλωσε ότι μεγάλα τμήματα των τρεχουσών οδηγιών της FIFA απέχουν πολύ από το ιδανικό: «Το διάλειμμα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο πρέπει οπωσδήποτε να είναι μεγαλύτερο από τρία λεπτά – τουλάχιστον πέντε λεπτά για κάθε διάλειμμα και κατά προτίμηση έξι.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η ανοιχτή επιστολή θα πείσει τη FIFA να επικαιροποιήσει τις οδηγίες της σχετικά με τη ζέστη πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με δελφίνι που θρηνεί το μικρό - Αρνείται να το αφήσει

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας από τον Νίξον στον Τραμπ - Οι συμφωνίες Ρίγκαν, Μπους, Ομπάμα

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Survivor: «Δεν θα κινηθούμε νομικά, με νοιάζει που το παιδί μας ζει» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Η συγγνώμη για τη ναζιστική στολή και το ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από επιστήμονες στη FIFA: Ρισκάρει την υγεία των παικτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 145 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Ένα καφέ στη Βιέννη καλωσορίζει τους υποστηρικτές του Ισραήλ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen JOY: Τι καλύπτουν τα δέκα χρόνια;

09:40WHAT THE FACT

Τι να τρώτε με άδειο στομάχι για να αυξήσετε τη μυϊκή μάζα, σύμφωνα με τους ειδικούς

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπριζίτ Μακρόν απαντά για το σκάνδαλο με το χαστούκι: Δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του Εμανουέλ

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

09:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΕΜΣΤ παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

09:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«In the Grey»: Ο Guy Ritchie επιστρέφει με την πιο cool ταινία δράσης της χρονιάς

08:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Συμφωνώ με την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο - Προανήγγειλε νομοθετική παρέβαση για τα deepfake βίντεο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Σι και Τραμπ στον Ναό του Ουρανού: Ο συμβολισμός και η ιστορία του μνημειου - «Η Κίνα είναι όμορφη»

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

08:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο – Ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

08:13ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλενθια

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν:«Αν δεν χειριστείτε σωστά το θέμα θα συγκρουστούμε» - Οι αβρότητες και η... «Παγίδα του Θουκυδίδη»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

09:40WHAT THE FACT

Τι να τρώτε με άδειο στομάχι για να αυξήσετε τη μυϊκή μάζα, σύμφωνα με τους ειδικούς

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

07:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο newsbomb: Μέλος της ένοπλης συμμορίας της Τιθορέας ληστεύει τράπεζα στου Παπάγου σε 49 δευτερόλεπτα

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:38WHAT THE FACT

Μυστηριώδης αρχαίος Πάπυρος της Νεκράς Θάλασσας αποκαλύπτει το τέλος του κόσμου

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ