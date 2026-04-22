Συνάντηση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και του Θοδωρή Κυριακού στη Ρώμη

Η Ευρώπη και τα σχέδια ανάπτυξης της GEDI και της La Repubblica στο επίκεντρο της συζήτησής τους

Μίλτος Τσεκούρας

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, συναντήθηκε στη Ρώμη με τον Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου Antenna.
  • Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.
  • Ο Θοδωρής Κυριακού παρουσίασε τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της GEDI, που περιλαμβάνουν την εφημερίδα La Repubblica και άλλες σημαντικές πλατφόρμες μέσων.
  • Ο Όμιλος Antenna στοχεύει να καθιερώσει τη GEDI ως διεθνή όμιλο προώθησης ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέες αγορές και μέσα.
  • Η ανάπτυξη περιλαμβάνει ραδιοφωνικούς σταθμούς, streaming, podcasts, ντοκιμαντέρ, μουσική παραγωγή και κινηματογράφο με στόχο τη δημιουργία ισχυρού κόμβου στη Μεσόγειο.
Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού συνάντησε χθες, 21 Απριλίου 2026, στη Ρώμη, τον Σέρτζιο Ματαρέλα, Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η επίσημη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κυρηνάλιο Μέγαρο σε εγκάρδιο κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Θοδωρής Κυριακού υπογράμμισαν τον ρόλο και την υπεράσπιση των αξιών της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας.

Ο Θοδωρής Κυριακού παρουσίασε στον Αρχηγό Κράτους της Ιταλίας τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της GEDI, του κορυφαίου Ομίλου μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας της Ευρώπης, την εξαγορά της οποίας ανακοίνωσε στις 23 Μαρτίου 2026. Κεντρικό ρόλο στη διεύρυνση της δραστηριότητας της GEDI έχει η ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, καθώς και τα 15 websites, οι 3 ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα Μέσα HuffPost Italia, National Geographic, η διαφημιστική εταιρεία Limes και η τηλεοπτική streaming πλατφόρμα που διαθέτει.

Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στα media, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ο Antenna προχωρά δυναμικά το πλάνο ανάπτυξης της GEDI με στόχο να την καθιερώσει ως έναν ισχυρό, διεθνή Όμιλο που προωθεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάπτυξη της εφημερίδας La Repubblica, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και αναδεικνύοντας το βραβευμένο δημοσιογραφικό έργο των συντακτών της. Παράλληλα, ο Antenna επιταχύνει την ανάπτυξη των ραδιοφωνικών σταθμών της GEDI, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού κόμβου στη Μεσόγειο, και επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε streaming, podcasts, ντοκιμαντέρ, μουσική παραγωγή και κινηματογράφο.

Σχόλια
