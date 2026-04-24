Axios: Οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθέτησαν νέες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προχώρησαν αυτή την εβδομάδα σε νέα τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Το δημοσίευμα προσθέτει οτι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την επιχείρηση ναρκοθέτησης και γνωρίζουν τον αριθμό των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Axios, μετά την ενημέρωση που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μέσω Truth Social ότι το αμερικανικό ναυτικό θα «πυροβολεί και θα καταστρέφει» οποιοδήποτε σκάφος επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Σχόλια
