Χόλιγουντ: Γιατί οι ταινίες με πρωταγωνιστές επιθετικούς καρχαρίες «σπάνε» ταμεία

Snapshot Η ταινία με καρχαρίες «Thrash» του Netflix σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 37,7 εκατομμύρια προβολές την πρώτη εβδομάδα και διατήρησε την πρώτη θέση για δύο εβδομά.

Από το 1975, η ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία» του Στίβεν Σπίλμπεργκ καθιέρωσε το είδος και επηρέασε όλες τις μεταγενέστερες ταινίες με καρχαρίες.

Οι ταινίες με καρχαρίες έχουν ευρεία απήχηση και επιτυχία στο box office, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό και το ύφος τους.

Το μυστήριο των ωκεανών και η γοητεία των καρχαριών ως θαλάσσια αρπακτικά συμβάλλουν στη συνεχή επιτυχία αυτών των ταινιών.

Το Netflix δημιούργησε τη συλλογή «Shaaark!» που περιλαμβάνει κλασικές και πρωτότυπες ταινίες με θέμα τους καρχαρίες.

Από το 1975 όταν η πρώτη ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία» («Jaws») του Στίβεν Σπίλμπεργκ βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες οι τρομακτικοί καρχαρίες παραμένουν πρωταγωνιστές με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Πρόσφατα, το Netflix έβαλε τα δυνατά του στο είδος και μετέφερε στην πλατφόρμα της το θρίλερ με καρχαρίες «Thrash». Η ταινία, που προέρχεται από τον σκηνοθέτη των «Violent Night» και «Dead Snow», Tommy Wirkola, ήταν μια άμεση επιτυχία για την πλατφόρμα, με 37,7 εκατομμύρια προβολές την πρώτη εβδομάδα και 34,5 εκατομμύρια τη δεύτερη. Διατήρησε την πρώτη θέση στη λίστα δύο εβδομάδες.

Μέρος της γοητείας της ταινίας ήταν αναμφίβολα στο ενδιαφέρον σενάριο καθώς η έγκυος Phoebe Dynevor έρχεται αντιμέτωπη με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία, αφού μια μικρή πόλη της Νότιας Καρολίνας συγκλονίζεται από μια τεράστια καταιγίδα.

Η επιτυχία της ταινίας «Thrash» δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, καθώς οι καρχαρίες εξακολουθούν να ασκούν τεράστια έλξη στους θεατές ακόμη και πενήντα χρόνια αφότου ο μεγάλος λευκός καρχαρίας τρομοκράτησε για πρώτη φορά το νησί Άμιτι.

«Το κλασικό έργο του Στίβεν Σπίλμπεργκ θεωρείται το πρωτότυπο καλοκαιρινό blockbuster για έναν λόγο: ξεπέρασε τα όρια των ειδών. Κάθε ταινία με καρχαρίες από τότε έχει ακολουθήσει τα βήματά του», λέει ο διευθυντής αναλύσεων της Fandango και ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Box Office Theory, Σον Ρόμπινς.

Και συνεχίζει: «Οι ταινίες με καρχαρίες έχουν την ικανότητα να πετυχαίνουν στο box office σε διαφορετικό βαθμό, είτε πρόκειται για μινιμαλιστικές ανεξάρτητες ταινίες είτε για υψηλού προϋπολογισμού, γεμάτες εφέ, ταινίες του Χόλιγουντ».

Το μυστήριο των ωκεανών

Η φρενίτιδα με τους καρχαρίες συνεχίζεται στο Χόλιγουντ. Δύο ταινίες καρχαρίες προωθήθηκαν στο CinemaCon την περασμένη εβδομάδα: το «Deep Water» με πρωταγωνιστή τον Aaron Eckhart που θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου, και το «Shiver» του Tim Miller με τον Keanu Reeves που θα βγει στις αίθουσες το 2027.

Η Asylum αναπτύσσει την έβδομη ταινία της σειράς «Sharknado». Ο Νίμα Φαρτσάντι, ερευνητής θαλάσσιας οικολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, βλέπει από πρώτο χέρι πόσο γοητεύουν το κοινό τα θαλάσσια αρπακτικά.

«Ο ωκεανός είναι ένας μυστηριώδης τόπος. Ακόμα γνωρίζουμε ελάχιστα για τους ωκεανούς μας – γνωρίζουμε περισσότερα για τη Σελήνη – και καλύπτουν περίπου το 75% του πλανήτη μας», λέει ο ερευνητής. «Οι καρχαρίες λειτουργούν προσθετικά στο μυστήριο. Είναι τόσο διαφορετικοί, και πραγματικά συναρπαστικοί και γοητευτικοί να τους παρακολουθείς. Ένα ψάρι 5 μέτρων που βγαίνει στην επιφάνεια είναι αρκετά απίστευτο να το βλέπει κανείς», αναφέρει.

Άλλες ταινίες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και είχαν θέμα τους καρχαρίες είναι οι «The Reef», «The Meg», «The Shallows», «Open Water» και «Deep Blue Sea».

Αντιλαμβανόμενη την επερχόμενη αγάπη των θεατών για τους καρχαρίες, το Netflix πρόσθεσε ακόμη και μια νέα συλλογή με τίτλο «Shaaark!» (Καρχαρίας!!!), η οποία περιλαμβάνει παλιές ταινίες, όπως το «Jaws» και το «Deep Fear», παράλληλα με πρωτότυπες παραγωγές όπως το «Sous la Seine» («Κάτω από το Σηκουάνα»), το «Our Oceans», το «All the Sharks» και το «Shark Whisperer».

