ΗΠΑ: Σέρφερ ψάρεψε μέσα σε πλήθος καρχαρίων - «Ήταν περικυκλωμένος» - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό ανέδειξε τους κινδύνους και την απρόβλεπτη φύση της θάλασσας σε περιοχές με παρουσία αρπακτικών.

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε στη Βόρεια Καρολίνα - στην ανατολική πλευρά της χώρας, στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού - όταν επαγγελματίας σέρφερ βρέθηκε ανάμεσα σε ομάδα καρχαριών κατά τη διάρκεια ψαρέματος.

Ο Brett Barley κατάφερε να πιάσει ψάρι εν μέσω έντονης κινητικότητας στην επιφάνεια της θάλασσας. Όπως ο ίδιος περιγράφει, αρχικά πίστευε πως πρόκειται για έναν μόνο καρχαρία, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε πως ήταν περικυκλωμένος από περισσότερους.

«Αν δεις έναν, υπάρχουν κι άλλοι»

Στο βίντεο ο Barley τονίζει πως η παρουσία καρχαριών στην επιφάνεια αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν ακόμη περισσότεροι στην περιοχή.

Το φαινόμενο παρατηρείται όταν καρχαρίες συγκεντρώνονται μαζικά σε ένα σημείο, εξαιτίας της ύπαρξης τροφής.

https://www.instagram.com/reel/DXIhAKikfXq/

Παρέμεινε ψύχραιμος

Παρά τις συνθήκες, ο ίδιος διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε τη δραστηριότητά του, καταφέρνοντας να πιάσει ένα ψάρι και να το απελευθερώσει άμεσα, ώστε να αποφευχθεί η προσέλκυση των καρχαριών.

Όπως σημείωσε, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού συνέβαλε στην γρήγορη διαχείριση του ψαριού και στην ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

https://www.instagram.com/reel/DXJAIYJCdt-/

«Άγρια» εμπειρία στη θάλασσα

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως μία «άγρια» εμπειρία, αναδεικνύοντας τους κινδύνους αλλά και την απρόβλεπτη φύση της θάλασσας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη παρουσία θαλάσσιων αρπακτικών.

Διαβάστε επίσης