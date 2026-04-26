ΗΠΑ: Ρodcast βοήθησε την αστυνομία να συλλάβει τους δολοφόνους μίας 16χρονης 44 χρόνια μετά

Η αστυνομία της Λουιζιάνα δεν είχε επαρκή στοιχεία για το έγκλημα που είχε διαπραχθεί πριν από δεκαετίες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

H 16χρονη Ροξάν Σαρπ

  • Ένα podcast με τίτλο «Ποιος σκότωσε τη Roxanne Sharp;» βοήθησε την αστυνομία της Λουιζιάνα να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας 16χρονης που είχε συμβεί το 1982.
  • Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για βιασμό και φόνο δεύτερου βαθμού της Ροξάν Σαρπ, με δύο εξ αυτών ήδη κρατούμενους για άλλες υποθέσεις.
  • Το podcast προκάλεσε την επικοινωνία νέων μαρτύρων με τις αρχές, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.
  • Αρχικά η υπόθεση θεωρήθηκε εξιχνιασμένη με ομολογία κατά συρροή δολοφόνου, η οποία όμως ανακλήθηκε και διαψεύστηκε από νέα στοιχεία.
  • Η οικογένεια του θύματος και η τοπική κοινότητα ελπίζουν ότι η δικαιοσύνη θα φέρει θεραπεία και κλείσιμο στην υπόθεση.
Ένα podcast βοήθησε την αστυνομία στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας 16χρονης που είχε συμβεί πριν από δεκαετίες. Συνολικά 4 άνδρες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για τον βιασμό και τη δολοφονία του κοριτσιού.

Το 1982, η έφηβη Ροξάν Σαρπ δολοφονήθηκε στα δάση της ενορίας Σεντ Τάμανι, περίπου 30 μίλια βόρεια της Νέας Ορλεάνης. Η αστυνομία δυσκολεύτηκε να καταλήξει στους δολοφόνους καθώς δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες πρόθυμους να καταθέσουν.

Ωστόσο, οι ερευνητές προσέγγισαν μια τοπική εταιρεία ΜΜΕ, η οποία συμφώνησε να δημιουργήσει ένα podcast με τίτλο «Ποιος σκότωσε τη Roxanne Sharp;» προκειμένου να προκαλέσει εκ νέου το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Νέοι μάρτυρες επικοινώνησαν με την αστυνομία

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πολιτείας της Λουιζιάνα, Μαρκ Γκρεμιλιόν, απέδωσε στο podcast το γεγονός ότι συγκέντρωσε σημαντικές πληροφορίες από το κοινό και ώθησε νέους μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τους ανακριτές.

«Βοήθησε τους ερευνητές μας να ανασυνθέσουν το πού βρισκόταν η Ροξάν τις ημέρες πριν από το θάνατό της, μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε τώρα», δήλωσε ο Γκρεμιλιόν στο Associated Press. Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για τη διάδοση αυτού του μηνύματος στο κοινό και, κατά συνέπεια, για να επικοινωνήσουν μαζί μας αυτοί οι μάρτυρες».

usa-2.jpg

Η αστυνομία κατέληξε να απαγγείλει κατηγορίες για βιασμό και φόνο σε δεύτερο βαθμό στοους 64χρονους Πέρι Γουέιν Τέιλορ, Ντάρελ Ντιν Σπελ και Κάρλος Κούπερ και τον 62χρονο Μπίλι Γουίλιαμς Τζ.

Ο Κούπερ και ο Τέιλορ βρισκόταν ήδη στη φυλακή για άλλες κατηγορίες, ενώ ο Γουίλιαμς και ο Σπελ συνελήφθησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η 16χρονος γνώριζε τους 4 συλληφθέντες και ήταν γνωστό ότι σύχναζε στη γειτονιά όπου ζούσαν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά και την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος για την υπόθεση της Ροξάν Σαρπ», δήλωσε η ανιψιά του θύματος, Μισέλ Λάπιν σε ανακοίνωση εκ μέρους της οικογένειάς της. «Ελπίζουμε ότι η απονομή δικαιοσύνης θα φέρει θεραπεία και αυλαία για την οικογένειά μας, τους αγαπημένους της και την κοινότητα», ανέφερε.

«Πιστεύαμε ότι δεν ενδιαφερόταν κανείς»

Ο γιος του ενός κατηγορούμενου, ο Μπίλι Γουίλιαμς Γ' δήλωσε ότι ο πατέρας του είναι αθώος για το έγκλημα. «Πιστεύει ότι τον φυλακίζουν για κάτι που δεν έκανε. Λέει ότι ποτέ στη ζωή του δεν θα έβλαπτε κανέναν», εξήγησε.

«Όταν ξεκινήσαμε το podcast, πιστεύαμε ότι δεν ενδιαφερόταν κανείς. Γρήγορα διαπιστώσαμε ότι κάναμε λάθος», δήλωσε ο Τσαρλς Ντάουντι, αντιπρόεδρος της Northshore Media, η οποία παρήγαγε το podcast. «Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά και είπαν ότι γνώριζαν τη Ροξάν, ότι την θυμούνταν, ότι ήταν φίλοι της», σημείωσε.

usa-3.jpg

Η αστυνομία της Λουιζιάνα είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το podcast βοήθησε να βρεθούν οι δράστες

Ο Τσαρλς Ντάουντι ηχογραφούσε καθώς οι ερευνητές αναπαριστούσαν τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποιώντας μεζούρες για να σημειώσουν τις ακριβείς θέσεις όπου βρέθηκε το πτώμα της Σαρπ και όπου αποκαλύφθηκαν άλλα στοιχεία.

«Αυτό έδειξε ξεκάθαρα ότι την είχαν αρπάξει στο δρόμο και την είχαν σύρει στο δάσος», είπε ο Τσαρλς Ντάουντι. Η αστυνομία είχε αρχικά θεωρήσει την υπόθεση εξιχνιασμένη, αφού ο κατά συρροή δολοφόνος Χένρι Λούκας ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία της Σαρπ. Ωστόσο, ο Λούκας, γνωστός για τις ψευδείς ομολογίες του, αργότερα ανακάλεσε την ομολογία του. Στη συνέχεια και άλλα στοιχεία διέψευσαν τη σύνδεσή του με τη δολοφονία.

Ο 39χρονος Τζάστιν Τζόινερ, κάτοικος της ενορίας Σεντ Τάμανι, δήλωσε στο AP ότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο του θανάτου του Σαρπ και παρέμεινε απογοητευμένος σε όλη τη ζωή του επειδή δεν είχε εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Διατηρούσε έναν χαρτοφύλακα γεμάτο με σημειώσεις του για την υπόθεση μέχρι που πέρσι που πέθανε. «Ήταν ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο πάνω από την κοινότητα. Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό. Ήταν μυστικό, το συζητούσες στο σπίτι σου, όχι δημόσια», είπε ο Τζόινερ. Ο Τζόινερ πρόσθεσε ότι το podcast πυροδότησε συζητήσεις για την υπόθεση σε όλες τις γενιές και σε ολόκληρη την κοινότητα.

«Οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις δεν κλείνουν από μόνες τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός της Αστυνομίας του Κόβινγκτον, Μάικλ Φερέλ. Και συνέχισε: «Κλείνουν επειδή υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν το παρών, χρόνο με το χρόνο, και αρνούνται να τα παρατήσουν. Αυτό ακριβώς έκαναν οι υπηρεσίες μας, και σήμερα η Ροξάν και η οικογένειά της έχουν επιτέλους τη δικαιοσύνη που περίμεναν τόσο καιρό».

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Η σειρά 7 της BMW συνεχίζει ανανεωμένη και πιο high tech

08:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Κρίσιμη «στροφή» για τη… μάχη της σωτηρίας

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κόντρα σεισμολόγων - Ρελάνς Παπαδόπουλου για σεισμό στον Κορινθιακό: «Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Νομικό αδιέξοδο για τον Τραμπ: Την 1η Μαΐου λήγει το περιθώριο 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραυματίστηκαν επιβάτες κατά την εκκένωση αεροπλάνου με φλεγόμενο κινητήρα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρodcast βοήθησε την αστυνομία να συλλάβει τους δολοφόνους μίας 16χρονης 44 χρόνια μετά

08:01ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Οπισθοδρομεί» η ειρήνη - Βελτιωμένη πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

07:55LIFESTYLE

Τα «πήγαινε-έλα» των παρουσιαστών - Ποιοι απασχολούν με επιστροφές, μεταγραφές

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην 4η θέση από το…τέλος η ελληνική βιομηχανία ως προς το ΑΕΠ πανευρωπαϊκά – Τα προβλήματα που την κρατούν χαμηλά

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που θα εκλέξει Γραμματέα και Όργανα

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάς - Γαλλία: Κάτι παραπάνω από συμμαχία - Η ομπρέλα της στρατηγικής συνεργασίας

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδιο Αριάδνη: Τουλάχιστον 13 συλλήψεις κάθε μέρα και 70.000 έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Έρικα Κερκ φυγαδεύεται με κλάματα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Τα μυστικά αρχεία της Στάζι αποκαλύπτουν την παραπληροφόρηση των Σοβιετικών για την πυρηνική καταστροφή

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι πράκτορες της Secret Service κυριολεκτικά τραβούν τον JD Vance στο παρασκήνιο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει σήμερα - Τι θα συμβεί με την Πρωτομαγιά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο δράστης είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση - Είχε κυνηγετικό, πιστόλι και μαχαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ - Συνελήφθη ο δράστης

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

05:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δάσκαλος του μήνα» ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι πράκτορες της Secret Service κυριολεκτικά τραβούν τον JD Vance στο παρασκήνιο

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να είχε κάνει κάτι τέτοιο», κατέθεσε η φίλη της 20χρονης

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κόντρα σεισμολόγων - Ρελάνς Παπαδόπουλου για σεισμό στον Κορινθιακό: «Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει σήμερα - Τι θα συμβεί με την Πρωτομαγιά

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδιο Αριάδνη: Τουλάχιστον 13 συλλήψεις κάθε μέρα και 70.000 έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Έρικα Κερκ φυγαδεύεται με κλάματα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

23:49ΕΛΛΑΔΑ

H παραλία στην Κρήτη που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια-φωτιά για σπίτια… περασμένων δεκαετιών στο κέντρο της Αθήνας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 (παρ.): Ιστορική κούπα για τους Κρητικούς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ