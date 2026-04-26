ΗΠΑ: Ρodcast βοήθησε την αστυνομία να συλλάβει τους δολοφόνους μίας 16χρονης 44 χρόνια μετά

Snapshot Ένα podcast με τίτλο «Ποιος σκότωσε τη Roxanne Sharp;» βοήθησε την αστυνομία της Λουιζιάνα να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας 16χρονης που είχε συμβεί το 1982.

Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για βιασμό και φόνο δεύτερου βαθμού της Ροξάν Σαρπ, με δύο εξ αυτών ήδη κρατούμενους για άλλες υποθέσεις.

Το podcast προκάλεσε την επικοινωνία νέων μαρτύρων με τις αρχές, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

Αρχικά η υπόθεση θεωρήθηκε εξιχνιασμένη με ομολογία κατά συρροή δολοφόνου, η οποία όμως ανακλήθηκε και διαψεύστηκε από νέα στοιχεία.

Η οικογένεια του θύματος και η τοπική κοινότητα ελπίζουν ότι η δικαιοσύνη θα φέρει θεραπεία και κλείσιμο στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ένα podcast βοήθησε την αστυνομία στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας 16χρονης που είχε συμβεί πριν από δεκαετίες. Συνολικά 4 άνδρες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για τον βιασμό και τη δολοφονία του κοριτσιού.

Το 1982, η έφηβη Ροξάν Σαρπ δολοφονήθηκε στα δάση της ενορίας Σεντ Τάμανι, περίπου 30 μίλια βόρεια της Νέας Ορλεάνης. Η αστυνομία δυσκολεύτηκε να καταλήξει στους δολοφόνους καθώς δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες πρόθυμους να καταθέσουν.

Ωστόσο, οι ερευνητές προσέγγισαν μια τοπική εταιρεία ΜΜΕ, η οποία συμφώνησε να δημιουργήσει ένα podcast με τίτλο «Ποιος σκότωσε τη Roxanne Sharp;» προκειμένου να προκαλέσει εκ νέου το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Νέοι μάρτυρες επικοινώνησαν με την αστυνομία

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πολιτείας της Λουιζιάνα, Μαρκ Γκρεμιλιόν, απέδωσε στο podcast το γεγονός ότι συγκέντρωσε σημαντικές πληροφορίες από το κοινό και ώθησε νέους μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τους ανακριτές.

«Βοήθησε τους ερευνητές μας να ανασυνθέσουν το πού βρισκόταν η Ροξάν τις ημέρες πριν από το θάνατό της, μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε τώρα», δήλωσε ο Γκρεμιλιόν στο Associated Press. Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για τη διάδοση αυτού του μηνύματος στο κοινό και, κατά συνέπεια, για να επικοινωνήσουν μαζί μας αυτοί οι μάρτυρες».

Οι φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων

Η αστυνομία κατέληξε να απαγγείλει κατηγορίες για βιασμό και φόνο σε δεύτερο βαθμό στοους 64χρονους Πέρι Γουέιν Τέιλορ, Ντάρελ Ντιν Σπελ και Κάρλος Κούπερ και τον 62χρονο Μπίλι Γουίλιαμς Τζ.

Ο Κούπερ και ο Τέιλορ βρισκόταν ήδη στη φυλακή για άλλες κατηγορίες, ενώ ο Γουίλιαμς και ο Σπελ συνελήφθησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η 16χρονος γνώριζε τους 4 συλληφθέντες και ήταν γνωστό ότι σύχναζε στη γειτονιά όπου ζούσαν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά και την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος για την υπόθεση της Ροξάν Σαρπ», δήλωσε η ανιψιά του θύματος, Μισέλ Λάπιν σε ανακοίνωση εκ μέρους της οικογένειάς της. «Ελπίζουμε ότι η απονομή δικαιοσύνης θα φέρει θεραπεία και αυλαία για την οικογένειά μας, τους αγαπημένους της και την κοινότητα», ανέφερε.

«Πιστεύαμε ότι δεν ενδιαφερόταν κανείς»

Ο γιος του ενός κατηγορούμενου, ο Μπίλι Γουίλιαμς Γ' δήλωσε ότι ο πατέρας του είναι αθώος για το έγκλημα. «Πιστεύει ότι τον φυλακίζουν για κάτι που δεν έκανε. Λέει ότι ποτέ στη ζωή του δεν θα έβλαπτε κανέναν», εξήγησε.

«Όταν ξεκινήσαμε το podcast, πιστεύαμε ότι δεν ενδιαφερόταν κανείς. Γρήγορα διαπιστώσαμε ότι κάναμε λάθος», δήλωσε ο Τσαρλς Ντάουντι, αντιπρόεδρος της Northshore Media, η οποία παρήγαγε το podcast. «Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά και είπαν ότι γνώριζαν τη Ροξάν, ότι την θυμούνταν, ότι ήταν φίλοι της», σημείωσε.

Η αστυνομία της Λουιζιάνα είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το podcast βοήθησε να βρεθούν οι δράστες

Ο Τσαρλς Ντάουντι ηχογραφούσε καθώς οι ερευνητές αναπαριστούσαν τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποιώντας μεζούρες για να σημειώσουν τις ακριβείς θέσεις όπου βρέθηκε το πτώμα της Σαρπ και όπου αποκαλύφθηκαν άλλα στοιχεία.

«Αυτό έδειξε ξεκάθαρα ότι την είχαν αρπάξει στο δρόμο και την είχαν σύρει στο δάσος», είπε ο Τσαρλς Ντάουντι. Η αστυνομία είχε αρχικά θεωρήσει την υπόθεση εξιχνιασμένη, αφού ο κατά συρροή δολοφόνος Χένρι Λούκας ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία της Σαρπ. Ωστόσο, ο Λούκας, γνωστός για τις ψευδείς ομολογίες του, αργότερα ανακάλεσε την ομολογία του. Στη συνέχεια και άλλα στοιχεία διέψευσαν τη σύνδεσή του με τη δολοφονία.

Ο 39χρονος Τζάστιν Τζόινερ, κάτοικος της ενορίας Σεντ Τάμανι, δήλωσε στο AP ότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο του θανάτου του Σαρπ και παρέμεινε απογοητευμένος σε όλη τη ζωή του επειδή δεν είχε εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Διατηρούσε έναν χαρτοφύλακα γεμάτο με σημειώσεις του για την υπόθεση μέχρι που πέρσι που πέθανε. «Ήταν ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο πάνω από την κοινότητα. Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό. Ήταν μυστικό, το συζητούσες στο σπίτι σου, όχι δημόσια», είπε ο Τζόινερ. Ο Τζόινερ πρόσθεσε ότι το podcast πυροδότησε συζητήσεις για την υπόθεση σε όλες τις γενιές και σε ολόκληρη την κοινότητα.

«Οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις δεν κλείνουν από μόνες τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός της Αστυνομίας του Κόβινγκτον, Μάικλ Φερέλ. Και συνέχισε: «Κλείνουν επειδή υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν το παρών, χρόνο με το χρόνο, και αρνούνται να τα παρατήσουν. Αυτό ακριβώς έκαναν οι υπηρεσίες μας, και σήμερα η Ροξάν και η οικογένειά της έχουν επιτέλους τη δικαιοσύνη που περίμεναν τόσο καιρό».