Μεξικό: Ταραχές σε πόλη στα σύνορα με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη βαρόνου ναρκωτικών

Snapshot Η σύλληψη του Αλεξάντερ «Ν», ηγετικού στελέχους καρτέλ ναρκωτικών στη Ρεϊνόσα, οδήγησε σε ταραχές και αποκλεισμούς δρόμων στην πόλη στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Ο Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστός ως «R9», ήταν επικεφαλής της φράξιας Los Metros του καρτέλ του Κόλπου.

Σε αντίποινα, μέλη της Los Metros έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε δρόμους που συνδέουν τη Ρεϊνόσα με γειτονικές κοινότητες.

Η πόλη της Ρεϊνόσα, με περίπου 690.000 κατοίκους, αποτελεί προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου εδώ και χρόνια.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τα επεισόδια.

Η σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, πυροδότησε τη Δευτέρα αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Αλεξάντερ «Ν», «στόχος προτεραιότητας», ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στην πολιτεία Ταμαουλίπας, τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές, ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros (Λος Μέτρος), μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.

? Detención de Alexander 'N', alias 'M9' de 'Los Metro', desata ola de violencia y bloqueos en Reynosa, Tamaulipas; el detenido se encuentra en espera de su traslado a la CdMx



? Los detalles con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/XWNJkkAzqe

— Milenio (@Milenio) April 27, 2026



Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.

Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν στην πολιτεία του Τέξας κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Από τα ξημερώματα, χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούσαν τον πληθυσμό της πόλης να αποφύγει τις μετακινήσεις, εξηγώντας πως κακοποιοί είχαν βάλει φωτιές σε ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα και πως ακούγονταν πυρά στους δρόμους.

Σύμφωνα πάντως με τις αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.