Κωνσταντινούπολη: Γάτα περπάτησε ανέμελη σε πίστα της Formula 1, αγνοώντας τους πάντες
Με αυτήν του την πράξη, το αξιολάτρευτο τετράποδο επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζουν: οι γάτες είναι οι «ιδιοκτήτες» της Κωνσταντινούπολης
Μια γάτα έκλεψε την παράσταση στην πίστας της Formula 1 στην Κωνσταντινούπολη, αδιαφορώντας τελείως για το τι συνέβαινε γύρω της.
Ανέμελη και με απόλυτη αυτοπεποίθηση, η γάτα περπατά χαλαρά μπροστά από ένα μονοθέσιο της Red Bull στη πίστα, χωρίς να δίνει σημασία στους μηχανικούς και τους παρευρισκόμενους.
Με αυτήν του την πράξη, το αξιολάτρευτο τετράποδο επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζουν: οι γάτες είναι οι «ιδιοκτήτες» της Κωνσταντινούπολης.
Δείτε βίντεο:
Trending
Δανάη Μπάρκα: Με μία φωτογραφία αποκάλυψε ότι παντρεύεται
