ΗΠΑ: Έτοιμα για απογείωση τα πρώτα ταξί drone - Τα πρώτα δρομολόγια - Νέα εποχή στις μετακινήσεις

Η εταιρεία ηλεκτρικών αεροταξί Joby Aviation πραγματοποίησε τις πρώτες πτήσεις επίδειξης ηλεκτρικού κάθετου εναέριου ταξί (eVTOL) μεταξύ δύο σημείων στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή και συνεχίζει τις δοκιμές αυτή την εβδομάδα.

Το αεροταξί, το οποίο μοιάζει με ένα γιγάντιο drone με μπαταρία, μπορεί να μεταφέρει πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου. Απογειώνεται κάθετα σαν ελικόπτερο και στη συνέχεια μερικές από τις έλικες γέρνουν για να προωθήσουν το αεροσκάφος προς τα εμπρός. Η εταιρεία λέει ότι είναι πιο αθόρυβα από τα ελικόπτερα και παράγουν μηδενικές εκπομπές ρύπων λειτουργίας επειδή είναι ηλεκτρικά.

Στόχος είναι η σύνδεση των υφιστάμενων ελικοδρομίων στο Κάτω και στο Κεντρικό Μανχάταν με το Διεθνές Αεροδρόμιο JFK σε λιγότερο από 10 λεπτά αντί για τη μία έως δύο ώρες οδήγησης.

«Αυτές οι πτήσεις προωθούν το έργο μας για να προσδιορίσουμε πώς η τεχνολογία αεροπορίας επόμενης γενιάς μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Kevin O'Toole, πρόεδρος της Λιμενικής Αρχής της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία διαχειρίζεται τα αεροδρόμια της περιοχής.

Ο Τζόμπι είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Blade που προσφέρει υπηρεσίες κοινής χρήσης ελικοπτέρων, η οποία πετάει σε παρόμοιες διαδρομές με παραδοσιακά ελικόπτερα, και η εταιρεία διατηρεί επίσης συνεργασίες με την Delta Air Lines και την Uber.

Ο Joby έχει πραγματοποιήσει και άλλες δοκιμαστικές πτήσεις από το 2023, αλλά αυτή η 10ήμερη καμπάνια πτήσεων αποτελεί μέρος του πιλοτικού προγράμματος ολοκλήρωσης eVTOL της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας.

Τον Μάρτιο, το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ επέλεξε οκτώ πιλοτικά προγράμματα όπου θα δοκιμαστούν τα eVOTL. Εκτός από τις υπηρεσίες αστικών αεροταξί, δοκιμάζονται οι περιφερειακές μεταφορές επιβατών, οι μεταφορές φορτίου, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης με γεύματα, οι αυτόνομες πτήσεις και οι υπεράκτιες μεταφορές στον τομέα της ενέργειας.

Ο Joby συνεργάζεται με την Λιμενική Αρχή, καθώς και με το Υπουργείο Μεταφορών του Τέξας, το υπουργείο Μεταφορών της Γιούτα, το υπουργείο Μεταφορών της Φλόριντα και το υπουργείο Μεταφορών της Βόρειας Καρολίνας.

Το 2024, η FAA δημοσίευσε νέους κανόνες που φέρνουν τα αεροταξί ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έκτοτε, εταιρείες όπως η Joby εργάζονται για δοκιμές πιστοποίησης.

«Μαζί, αυτά τα πιλοτικά έργα θα δημιουργήσουν ένα από τα μεγαλύτερα περιβάλλοντα δοκιμών σε πραγματικό κόσμο για αεροσκάφη επόμενης γενιάς στον κόσμο», δήλωσε το Υπουργείο Μεταφορών τον Μάρτιο. «Τα δεδομένα από τα πιλοτικά έργα θα χρησιμοποιηθούν από την FAA για την ανάπτυξη νέων κανονισμών που θα επιτρέψουν με ασφάλεια αυτή την φουτουριστική τεχνολογία σε μεγάλη κλίμακα».

Η εταιρεία βρίσκεται στα τελικά στάδια της πιστοποίησης από την FAA. Η FAA διαθέτει μια διαδικασία πέντε σταδίων για την πιστοποίηση.