Έχασε το Όσκαρ του στο αεροδρόμιο -Ο σκηνοθέτης που προκάλεσε αναστάτωση με την απώλεια του βραβείου

Ο δημιουργός Πάβελ Ταλαγκίν συνηθίζει να ταξιδεύει συχνά με το βραβείο, όμως αυτή τη φορά η διαδρομή εξελίχθηκε απρόοπτα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

O Πάβελ Ταλαγκίν
  • Ο Πάβελ Ταλαγκίν αναγκάστηκε να παραδώσει το Όσκαρ του στοεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης λόγω ανησυχίας ασφαλείας.
  • Το Όσκαρ τοποθετήθηκε σε αποσκευή και εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Γερμανία.
  • Μετά από έντονες διαμαρτυρίες, το βραβείο βρέθηκε ασφαλές στη Φρανκφούρτη και η αεροπορική εταιρεία ζήτησε συγγνώμη.
  • Το Όσκαρ απονεμήθηκε για το ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin», που καταγράφει προπαγάνδα σε ρωσικό σχολείο μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
  • Ο δημιουργός ζει εκτός Ρωσίας για λόγους ασφαλείας και ταξιδεύει συχνά με το βραβείο του για προβολές και εκδηλώσεις.
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Πάβελ Ταλαγκίν αναγκάστηκε να αποχωριστεί το αγαλματίδιό του πριν από την πτήση του προς τη Γερμανία.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν του επέτρεψαν να το μεταφέρει ως χειραποσκευή, κρίνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως… αντικείμενο επικίνδυνο.

Η εξαφάνιση κατά την πτήση

Το Όσκαρ τοποθετήθηκε σε αποσκευή προς μεταφορά στο αμπάρι του αεροσκάφους. Ωστόσο, όταν ο Ταλαγκίν έφτασε στη Γερμανία, διαπίστωσε ότι το βραβείο του είχε εξαφανιστεί, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επικράτησε ένταση στο αεροδρόμιο, με συνεργάτες της παραγωγής να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση των αρχών. Όπως σημείωσαν, ο δημιουργός είχε ταξιδέψει πολλές φορές με το Όσκαρ του χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τελικά…βρέθηκε

Λίγες ώρες αργότερα, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αγαλματίδιο εντοπίστηκε και βρίσκεται ασφαλές στη Φρανκφούρτη. Ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Ένα βραβείο με ιδιαίτερη ιστορία

Το συγκεκριμένο Όσκαρ απονεμήθηκε για το ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin», το οποίο καταγράφει την προπαγάνδα σε ρωσικό σχολείο μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο δημιουργός του, που πλέον ζει εκτός Ρωσίας για λόγους ασφαλείας, συνηθίζει να ταξιδεύει με το βραβείο του για προβολές και εκδηλώσεις.

