Επιστήμονες λαμβάνουν το “Όσκαρ της επιστήμης” για γενετική θεραπεία που βελτιώνει την όραση

Snapshot Οι ερευνητές Jean Bennett, Katherine A. High και Albert Maguire ανέπτυξαν την πρώτη εγκεκριμένη γονιακή θεραπεία στις ΗΠΑ για συγγενή αμαύρωση Leber

Η γονιδιακή θεραπεία αντικαθιστά το ελαττωματικό γονίδιο RPE65, επιτρέποντας την αποκατάσταση της όρασης σε ασθενείς με κληρονομική τύφλωση.

Επιστήμονες ανέπτυξαν γονιδιακή θεραπεία για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία και τη β

θαλασσαιμία, βασισμένη στην επανενεργοποίηση της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης με χρήση της τεχνολογίας CRISPR.

Η μετάλλαξη στο γονίδιο C9orf72 ανακαλύφθηκε ως κύρια γενετική αιτία της νόσου του κινητικού νευρώνα (ALS) και της μετωποκροταφικής άνοιας, βελτιώνοντας τη διάγνωση και ανοίγοντας δρόμους για νέες θεραπείες.

Τα βραβεία Breakthrough αναδεικνύουν σημαντικές επιστημονικές προόδους σε ιατρική, γενετική, μαθηματικά και φυσική, υπογραμμίζοντας την πρόοδο σε θεραπείες και βασική έρευνα. Snapshot powered by AI

Οι πρόσφατες απονομές των βραβείων Breakthrough, γνωστών και ως «Όσκαρ της Επιστήμης», έφεραν στο προσκήνιο μερικές από τις σημαντικότερες επιστημονικές κατακτήσεις των τελευταίων ετών, αναδεικνύοντας την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς όπως η ιατρική, η γενετική, τα μαθηματικά και η φυσική.

Στην κατηγορία των Επιστημών Ζωής, τρεις ομάδες ερευνητών τιμήθηκαν με το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη πρωτοποριακών γονιδιακών θεραπειών. Οι εργασίες τους αφορούν την αντιμετώπιση της κληρονομικής τύφλωσης, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και της β-θαλασσαιμίας, καθώς και την ανακάλυψη βασικών γενετικών αιτιών πίσω από τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) και τη μετωποκροταφική άνοια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους επιστήμονες Jean Bennett, Katherine A. High και Albert Maguire, οι οποίοι ανέπτυξαν την πρώτη εγκεκριμένη στις ΗΠΑ θεραπεία γονιδιακής αντικατάστασης. Η θεραπεία αυτή απευθύνεται σε ασθενείς με συγγενή αμαύρωση Leber, μια σπάνια κληρονομική πάθηση του αμφιβληστροειδούς που οδηγεί συχνά σε πλήρη τύφλωση από νεαρή ηλικία.

Πώς λειτουργεί η επαναστατική θεραπεία

Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην αντικατάσταση ενός ελαττωματικού γονιδίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή πρωτεΐνης που συμμετέχει στον κύκλο της όρασης. Πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας ο αμφιβληστροειδής ανταποκρίνεται στο φως. Η ομάδα των ερευνητών κατάφερε να μετατρέψει μια θεωρητική προσέγγιση σε αποτελεσματική θεραπεία, αρχικά σε ζωικά μοντέλα και στη συνέχεια σε ανθρώπους.

Οι πρώτες κλινικές δοκιμές ξεκίνησαν το 2005 και, μετά την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, η θεραπεία εφαρμόστηκε σχεδόν σε όλους τους επιλέξιμους ασθενείς με μεταλλάξεις στο γονίδιο RPE65.

Ελπίδα για σοβαρές αιματολογικές παθήσεις

Βραβεύτηκαν επίσης οι ερευνητές Swee Lay Thein και Stuart H. Orkin για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη γονιδιακής θεραπείας για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία και τη β-θαλασσαιμία, δύο σοβαρές διαταραχές του αίματος.

Στη β-θαλασσαιμία, ο οργανισμός δεν παράγει επαρκή ποσότητα υγιούς αιμοσφαιρίνης, ενώ στη δρεπανοκυτταρική αναιμία τα ερυθρά αιμοσφαίρια αποκτούν άκαμπτο, «δρεπανοειδές» σχήμα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι άτομα που διατηρούν υψηλά επίπεδα εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης εμφανίζουν πιο ήπια συμπτώματα.

Αυτό οδήγησε στην ιδέα της γενετικής επανενεργοποίησης της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης. Μέσα από πολυετή έρευνα, εντοπίστηκε ένα κρίσιμο γονίδιο, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία θεραπείας βασισμένης στην τεχνολογία CRISPR, η οποία τροποποιεί τα ίδια τα αιμοποιητικά κύτταρα των ασθενών.

Ανακαλύπτοντας τη ρίζα νευροεκφυλιστικών νόσων

Σημαντική διάκριση απέσπασαν και οι Rosa Rademakers και Bryan Traynor, οι οποίοι εντόπισαν τη συχνότερη γενετική αιτία τόσο της ALS όσο και της μετωποκροταφικής άνοιας.

Μέσα από διεθνείς συνεργασίες και ανάλυση γενετικών δεδομένων οικογενειών όπου συνυπήρχαν οι δύο ασθένειες, κατέληξαν στην ανακάλυψη μετάλλαξης στο γονίδιο C9orf72. Η μετάλλαξη αυτή χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA, οι οποίες εμφανίζονται εκατοντάδες έως και χιλιάδες φορές στους ασθενείς.

Η ανακάλυψη αυτή δεν βελτιώνει μόνο τη διάγνωση, αλλά ανοίγει και νέες προοπτικές για μελλοντικές θεραπείες.

Διακρίσεις και σε μαθηματικά και φυσική

Στην κατηγορία των Μαθηματικών, το βραβείο απονεμήθηκε στον Frank Merle για τη συμβολή του στην κατανόηση των μη γραμμικών εξισώσεων εξέλιξης, που περιγράφουν τη συμπεριφορά δυναμικών συστημάτων όπως τα κύματα και τα ρευστά.

Στη Φυσική, τιμήθηκε το έργο των επιστημόνων που συμμετέχουν στο πείραμα Muon g-2, το οποίο επιδιώκει την ακριβή μέτρηση του ανώμαλου μαγνητικού ροπής του μιονίου. Το μιόνιο, ένα βαρύτερο και ασταθές «ξαδερφάκι» του ηλεκτρονίου, λειτουργεί σαν μικροσκοπικός μαγνήτης.

Οι ερευνητές εξετάζουν πώς το μαγνητικό του πεδίο επηρεάζεται από τα λεγόμενα «εικονικά σωματίδια» που εμφανίζονται και εξαφανίζονται στο κενό. Η σύγκριση των πειραματικών μετρήσεων με τις θεωρητικές προβλέψεις μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη άγνωστων σωματιδίων ή δυνάμεων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για νέα φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο.

Μια νέα εποχή για την επιστήμη

Τα φετινά βραβεία Breakthrough επιβεβαιώνουν ότι η επιστήμη βρίσκεται σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων, με τη γονιδιακή θεραπεία και τη βασική έρευνα να οδηγούν σε λύσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατες. Από την αποκατάσταση της όρασης έως την κατανόηση των πιο σύνθετων νόσων και φαινομένων του σύμπαντος, τα επιτεύγματα αυτά φέρνουν πιο κοντά μια νέα εποχή για την ιατρική και τη γνώση.