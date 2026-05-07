Οι τρομεροί αρχαίοι ανταρόλυκοι έτοιμοι για απογόνους, 12.000 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους

Snapshot Η εταιρεία Colossal Biosciences αναπαράγει τους εξαφανισμένους τρομερούς λύκους, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης αγέλης μέσω φυσικής αναπαραγωγής.

Τα τρία κουτάβια, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, ζουν σε ασφαλές καταφύγιο των ΗΠΑ και τρέφονται με ειδικά σχεδιασμένη διατροφή.

Η δημιουργία των λύκων βασίστηκε σε ανακατασκευή DNA από αρχαία οστά και γενετική τροποποίηση γκρίζων λύκων για να μιμηθούν τα χαρακτηριστικά των τρομερών λύκων.

Σχεδιάζονται επιπλέον λύκοι με διαφορετικά γονιδιακά χαρακτηριστικά για αύξηση της γενετικής ποικιλότητας της αγέλης.

Υπάρχουν ανησυχίες από ειδικούς και οικολόγους για τις επιπτώσεις της επανεισαγωγής ενός τέτοιου αρπακτικού σε σύγχρονα οικοσυστήματα και πιθανή σύγκρουση με τον άνθρωπο.

Η επιστροφή των αρχαίων τρομερών λύκων στη ζωή μετά από 12.000 χρόνια «εξαφάνισης», είχε γίνει παγκόσμιο πρωτοσέλιδο, όταν ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε από εταιρία βιοτεχνολογίας.

Η Colossal Biosciences τώρα δηλώνει έτοιμη να διαιωνίσει το είδος, που θυμίζει τα κορυφαία αρπακτικά ζώα, που έγιναν διάσημα από το Game of Thrones.

Τα δυο αρσενικά κουτάβια, ο Ρέμος και ο Ρωμύλος, έξι μήνες μετά τη γέννησή τους, ενώθηκαν με το θηλυκό Χαλίσι και διαβιούν σε ένα ασφαλές καταφύγιο των ΗΠΑ.

Τώρα βρίσκονται στην ηλικία ορόσημο της αναπαραγωγής.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία περισσότερων κουταβιών αργότερα φέτος, ώστε να επεκτείνει τη γονιδιακή δεξαμενή της ομάδας και να επιτρέψει στα ζώα να αρχίσουν να αναπτύσσουν φυσικά την αγέλη τους.

For over 2 million years, dire wolves roamed present-day North America until their extinction around 10,000 B.C.



On Monday, a Dallas-based bioscience firm said it had brought the species back to life in the form of three pups. https://t.co/O02uAmSZ5g pic.twitter.com/VSdZzT1WLl — The Washington Post (@washingtonpost) April 8, 2025

«Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένας διασταυρούμενος πληθυσμός τρομερών λύκων, στον οποίο τελικά θα αναπαράγονταν φυσικά για να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος πληθυσμός του πρώτου εξαφανισμένου είδους στον κόσμο», δήλωσε ο Ματ Τζέιμς, επικεφαλής υπεύθυνος για τα ζώα της εταιρείας, στην Telegraph .

«Θα αυξήσουμε τον πληθυσμό μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αρχικά και στη συνέχεια τελικά θα βασιστούμε μόνο στη φυσική αναπαραγωγή».

Για να δημιουργήσει τους τρομερούς λύκους, η Colossal Biosciences ξεκίνησε ανακατασκευάζοντας το γονιδίωμά τους από DNA που βρέθηκε σε αρχαία θραύσματα οστών. Στη συνέχεια οι επιστήμονες τροποποίησαν γενετικά έμβρυα γκρίζου λύκου έτσι ώστε να μοιάζουν πολύ με τον εξαφανισμένο λύκο.

Αυτό σήμαινε την εισαγωγή χαρακτηριστικών για λευκό τρίχωμα, μεγαλύτερα δόντια, πιο μυώδη σωματική διάπλαση και ένα χαρακτηριστικό ουρλιαχτό.

Τα υβριδικά έμβρυα εμφυτεύτηκαν στη συνέχεια σε παρένθετες μητέρες σκύλους, οι οποίες γέννησαν με καισαρική τομή για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιπλοκών.

«Οι τρομεροί λύκοι τα πάνε περίφημα», δήλωσε ο Μπεν Λαμ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας.

Οι λύκοι κρατούνται σε άγνωστη τοποθεσία όπου τρέφονται με βοδινό κρέας, ελάφι, κρέας αλόγου και μια ειδικά σχεδιασμένη αποξηραμένη τροφή για κατοικίδια.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει δύο έως τέσσερις ακόμη τρομερούς λύκους κατά τα επόμενα χρόνια.

Οι μελλοντικοί λύκοι θα δημιουργηθούν από διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς, έτσι ώστε η αγέλη να έχει μεγαλύτερη γενετική ποικιλομορφία.

Μόλις η αγέλη περιέχει πολλαπλούς τρομερούς λύκους σε διαφορετικές ηλικίες, θα πρέπει να αρχίσουν να αναδύονται φυσικές δυναμικές και ιεραρχίες στο εσωτερικό της.

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι μια μεγάλη αγέλη αρπακτικών της εποχής των παγετώνων θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη.

Ο Νικ Ρόουλενς, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Οτάγκο, είχε δηλώσει στην Daily Mail: «Εάν απελευθερωθεί στην άγρια ​​φύση σε αρκετά μεγάλους αριθμούς ώστε να δημιουργηθεί ένας αυτοσυντηρούμενος πληθυσμός, αυτός ο νέος λύκος θα μπορούσε ενδεχομένως να κυνηγήσει θήραμα μεγαλύτερο από αυτό που κυνηγούν οι γκρίζοι λύκοι».

«Θα υπήρχε επίσης η πιθανότητα αυξημένης σύγκρουσης μεταξύ ανθρώπων και λύκων. Αυτού του είδους η σύγκρουση αυξάνεται καθώς οι πληθυσμοί λύκων ανακάμπτουν στις ΗΠΑ.

Ορισμένοι επικριτές έχουν επίσης επισημάνει ότι τα ζώα που είχαν δημιουργήσει οι επιστήμονες δεν ήταν «τρομεροί λύκοι» αλλά απλώς γενετικά τροποποιημένοι γκρίζοι λύκοι.

Some experts are skeptical of US biotechnology company Colossal Biosciences’ claim that it has produced three dire wolves by modifying a gray wolf using fossil DNA pic.twitter.com/hv90QzmuNt — Reuters (@Reuters) April 8, 2025

Ομοίως, οι οικολόγοι έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον ένα είδος μπορεί να επανεισαχθεί με ασφάλεια σε ένα οικοσύστημα που έχει αλλάξει τόσο ριζικά κατά την απουσία του.

