Το πρώτο νοτιοκορεατικό πλοίο που διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα μετά το κλείσιμο του Ορμούζ

Βρετανικό τάνκερ πλέει στον Περσικό Κόλπο και δίπλα του βρίσκεται ταχύπλοο του Ναυτικού του Ιράν

Το πρώτο νοτιοκορεατικό πετρελαιοφόρο που πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, μια παράκαμψη μετά το κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έφτασε στο Γεοσού, στην επαρχία Νότια Τζεόλλα.

Αρμόδιες πηγές δήλωσαν στις 7 Μαΐου ότι το δεξαμενόπλοιο, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το λιμάνι Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, εισήλθε στον τερματικό σταθμό αργού πετρελαίου GS Caltex στο Yeosu την ίδια ημέρα, αφού διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα στα μέσα Απριλίου.

Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση νοτιοκορεατικού πλοίου που μεταφέρει αργό πετρέλαιο στη χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Τέτοιες αποστολές συνεχίζονται, με δύο δεξαμενόπλοια να διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

Το Odessa, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας που πέρασε από εκεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ τον περασμένο μήνα, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Daesan στην επαρχία South Chungcheong στις 8 Μαΐου. Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να εκφορτώσει αργό πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις διύλισης της Hyundai Oilbank.