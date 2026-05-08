Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε γιγαντιαίο ρουμπίνι 11.000 καρατιών - Αξίζει εκατομμύρια

Η ανακάλυψη έγινε γνωστή μέσω κρατικών ΜΜΕ και επιβεβαιώθηκε από την κυβέρνηση της Μιανμάρ που υποστηρίζεται από τον στρατό.

Τα κρατικά ΜΜΕ της Μιανμάρ μετέδωσαν σήμερα πως ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών, ένα από τα μεγαλύτερα που έχει ποτέ βρεθεί σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία είναι γνωστή για τους πολύτιμους λίθους της.

Έχοντας εξορυχθεί από την περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα, αυτό το ρουμπίνι είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η νέα κυβέρνηση της Μιανμάρ, την οποία στηρίζει ο στρατός.

«Το γιγάντιο ρουμπίνι έχει κόκκινο-μοβ χρώμα, με κιτρινωπές αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή χρωματική ποιότητα», πρόσθεσε.

Ρουμπίνι 11.000 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Μινμαρά ΑΡ

Αν και πολύ μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι βάρους 21.450 καρατιών, που είχε ανακαλυφθεί στην ίδια περιοχή το 1996, αυτή η πέτρα είναι πιο πολύτιμη, «λόγω του ανώτερης ποιότητας χρώματός της, της διαύγειάς της και της καθολικής ποιότητάς της», υπογράμμισε η κυβέρνηση, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τιμή.

Αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πολέμαρχοι πολεμούν εδώ και πολύ καιρό για τον έλεγχο της κοιλάδας του Μόγκοκ, στη περιοχή του Μανταλέι, όπου κρύβονται αξιοθαύμαστα ρουμπίνια, τα οποία αποκαλούν «αίμα περιστεριού».

Αυτοί οι λίθοι είναι από τους ακριβότερους στον κόσμο. Τα πετράδια με την υψηλότερη ποιότητα μπορούν να φθάσουν σε τιμές εκατομμυρίων δολαρίων.

