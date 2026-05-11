Αλάσκα: Ο Ήλιος ανέτειλε στην πόλη Ουτκιάγκβικ - Θα δύσει ξανά σε τρεις μήνες

Η βορειότερη πόλη της Αλάσκα έζησε την Κυριακή την τελευταία στιγμή σκοταδιού για σχεδόν τρεις μήνες, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν ένα σπάνιο και απίστευτο φαινόμενο γνωστό ως «Ήλιος του Μεσονυχτίου».

Στο Ουτκιάγκβικ, πρώην Μπάροου, η βορειότερη πόλη πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, ο ήλιος ανέτειλε στις 10 Μαΐου και δεν θα δύσει ξανά για 84 ημέρες, μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Αυτό το φαινόμενο φέρνει συνεχή ηλιοφάνεια και σε άλλες περιοχές της Αλάσκα, όπως στην πόλη Φέρμπανκς, η οποία θα βιώσει ξανά το σκοτάδι σε 70 ημέρες, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Δείτε βίντεο από την ανατολή του ηλίου στο Ουτκιάγκβικ:

The sun came up in Utqiagvik, Alaska — the northernmost city in the U.S. — on Sunday morning and it won't set again until August 2. Timelapse footage from the National Weather Service shows the sun setting at 1:48 a.m. before rising above the horizon at 2:57 a.m. pic.twitter.com/0tReOvnAGx — ABC News (@ABC) May 11, 2026

Το φαινόμενο του «Ηλίου του Μεσονυχτίου» εμφανίζεται λόγω της κλίσης του πλανήτη μας σε σχέση με την τροχιά του γύρω από τον ήλιο κάθε χρόνο, τις εβδομάδες γύρω από το θερινό ηλιοστάσιο.

Ο άξονας της Γης μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου Πόλου έχει γωνία 23,5 μοιρών από το επίπεδο της τροχιάς του πλανήτη γύρω από τον ήλιο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας της Αλάσκα. Όσο πιο βόρεια ή νότια βρίσκεστε από τον Ισημερινό, τόσο πιο δραματικές είναι οι αλλαγές στο φως της ημέρας.

«Γύρω στις 21 Ιουνίου, ο Βόρειος Πόλος κοιτάει προς τον Ήλιο, οπότε καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, ο Ήλιος φαίνεται να κινείται κυκλικά στον ουρανό χωρίς να πέφτει κάτω από τον ορίζοντα», σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας της Αλάσκα. «Το χαμηλότερο γεωγραφικό πλάτος στο οποίο συμβαίνει αυτό το φαινόμενο είναι ο Αρκτικός Κύκλος».

Το αποτέλεσμα είναι απίστευτο: 24 ώρες την ημέρα, υπάρχει φως!

Όλες οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι οποίες βρίσκονται στο γεωγραφικό πλάτος 66,3 μοίρες βόρεια του Ισημερινού, θα βιώσουν μερικές ημέρες όπου ο ήλιος δεν θα δύει.

Το ακριβώς αντίθετο ισχύει κατά την διάρκεια του χειμώνα, όταν το Ουτκιάγκβικ βιώνει 64 ημέρες σκοταδιού!