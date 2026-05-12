«Πρωταγωνίστρια» και σε άλλο επεισόδιο η 27χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Βραζιλιάνο κομμωτή

Προβλήματα ψυχικής υγείας αναμένεται να επικαλεστεί η υπεράσπιση της γυναίκας που έγινε viral, όταν επιτέθηκε σε έναν κομμωτή με κουζινομάχαρο, διαμαρτυρόμενη για τα μαλλιά της, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, πριν από λίγες ημέρες.

Una mujer de 27 años identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha apuñaló por la espalda al peluquero Walmir Eduardo…

Σύμφωνα με αποκαλύψεις βραζιλιάνικών μέσων ενημέρωσης η Laís Gabriela Barbosa da Cunha πριν από έναν χρόνο είχε πρωταγωνιστήσει σε άλλο επεισόδιο, αυτή τη φορά στη Μεγάλη Βρετανία, όταν μέσα σε ένα μπαρ, έβγαλε τα ρούχα της και επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το έγγραφο εξασφάλισε το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1 από τον περιφερειακό συνεργάτη του EPTV σχετικά με ένα περιστατικό στη Βρετανία, το άτομο είχε μία οξεία ψυχωτική υποτροπή με χαοτική συμπεριφορά και επιθετικότητα, αποτελώντας κίνδυνο για τον εαυτό της και τους άλλους.

Δεν είναι σαφές αν η γυναίκα που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισε ποτέ ποινική δίωξη για το περιστατικό στο μπαρ του Ηνωμένου Βασιλείου.