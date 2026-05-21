Η AI μετατρέπει την Ινδία σε παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας για τις πολυεθνικές

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τα ινδικά μηχανικά και τεχνολογικά κέντρα πολυεθνικών εταιρειών να παράγουν ταχύτερα πνευματική ιδιοκτησία (IP) και να περιορίζουν τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με στέλεχος της Daimler Truck.

Η Ινδία αποτελούσε εδώ και χρόνια βάση για τεχνολογική υποστήριξη και υπηρεσίες back-office διεθνών ομίλων. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν πλέον τα τοπικά engineering hubs για την ανάπτυξη προϊόντων και την προώθηση της καινοτομίας.

«Η συμβολή των ινδικών GCCs (Global Capability Centers) στην παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας αυξάνεται συνολικά», δήλωσε στο Reuters ο Ραντακρίσναν Κοντακάλ, νεοδιορισμένος επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας της Daimler Truck στην Ινδία. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την καινοτομία και το μηχανικό έργο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η τάση αυτή είχε ξεκινήσει πριν από τη ραγδαία εξάπλωση της AI, όμως πλέον ενισχύεται καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την τεχνολογία στην ανάπτυξη προϊόντων και στις διαδικασίες μηχανικής.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση μετά την πανδημία, καθώς οι μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές, οι δασμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις τις αναγκάζουν να επανεξετάσουν τις στρατηγικές προμηθειών και να αναδιαμορφώσουν τα δίκτυα προμηθευτών τους.

Ο Κοντακάλ, που στο παρελθόν εργάστηκε στις Whirlpool και Philips, ανέφερε ως παράδειγμα την προμήθεια χαλκού για καλωδιώσεις, όπου πλέον οι κατασκευαστές παρακολουθούν πολύ πιο στενά τη σύνθεση των υλικών λόγω των μεταβαλλόμενων δασμών.

«Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόβλεψη του κόστους πρώτων υλών», είπε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν AI και πολυμεταβλητή ανάλυση για να μοντελοποιούν τις διακυμάνσεις στις τιμές του χάλυβα και άλλων εμπορευμάτων.

Αλλάζει το τοπίο στις προσλήψεις

Το κέντρο της Daimler Truck στη Μπενγκαλούρου, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων — από τον σχεδιασμό και τις προσομοιώσεις μέχρι το λογισμικό, τη συνδεσιμότητα και τα analytics — συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδεύει εσωτερικά νέους εργαζομένους ώστε να εντοπίσει «το κατάλληλο ταλέντο».

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η σταδιακή μετατροπή της Ινδίας από κέντρο τεχνολογικής υποστήριξης σε κόμβο ανάπτυξης προϊόντων εντείνουν τον ανταγωνισμό για εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον Κοντακάλ, υπάρχει «τεράστια ανάγκη για εξειδικευμένα ταλέντα» σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες.