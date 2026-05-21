Η AI μετατρέπει την Ινδία σε παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας για τις πολυεθνικές

Η Ινδία αποτελούσε εδώ και χρόνια βάση για τεχνολογική υποστήριξη και υπηρεσίες back-office διεθνών ομίλων. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν πλέον τα τοπικά engineering hubs για την ανάπτυξη προϊόντων και την προώθηση της καινοτομίας

Newsbomb

Η AI μετατρέπει την Ινδία σε παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας για τις πολυεθνικές
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τα ινδικά μηχανικά και τεχνολογικά κέντρα πολυεθνικών εταιρειών να παράγουν ταχύτερα πνευματική ιδιοκτησία (IP) και να περιορίζουν τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με στέλεχος της Daimler Truck.

Η Ινδία αποτελούσε εδώ και χρόνια βάση για τεχνολογική υποστήριξη και υπηρεσίες back-office διεθνών ομίλων. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν πλέον τα τοπικά engineering hubs για την ανάπτυξη προϊόντων και την προώθηση της καινοτομίας.

«Η συμβολή των ινδικών GCCs (Global Capability Centers) στην παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας αυξάνεται συνολικά», δήλωσε στο Reuters ο Ραντακρίσναν Κοντακάλ, νεοδιορισμένος επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας της Daimler Truck στην Ινδία. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την καινοτομία και το μηχανικό έργο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η τάση αυτή είχε ξεκινήσει πριν από τη ραγδαία εξάπλωση της AI, όμως πλέον ενισχύεται καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την τεχνολογία στην ανάπτυξη προϊόντων και στις διαδικασίες μηχανικής.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση μετά την πανδημία, καθώς οι μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές, οι δασμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις τις αναγκάζουν να επανεξετάσουν τις στρατηγικές προμηθειών και να αναδιαμορφώσουν τα δίκτυα προμηθευτών τους.

Ο Κοντακάλ, που στο παρελθόν εργάστηκε στις Whirlpool και Philips, ανέφερε ως παράδειγμα την προμήθεια χαλκού για καλωδιώσεις, όπου πλέον οι κατασκευαστές παρακολουθούν πολύ πιο στενά τη σύνθεση των υλικών λόγω των μεταβαλλόμενων δασμών.

«Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόβλεψη του κόστους πρώτων υλών», είπε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν AI και πολυμεταβλητή ανάλυση για να μοντελοποιούν τις διακυμάνσεις στις τιμές του χάλυβα και άλλων εμπορευμάτων.

Αλλάζει το τοπίο στις προσλήψεις

Το κέντρο της Daimler Truck στη Μπενγκαλούρου, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων — από τον σχεδιασμό και τις προσομοιώσεις μέχρι το λογισμικό, τη συνδεσιμότητα και τα analytics — συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδεύει εσωτερικά νέους εργαζομένους ώστε να εντοπίσει «το κατάλληλο ταλέντο».

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η σταδιακή μετατροπή της Ινδίας από κέντρο τεχνολογικής υποστήριξης σε κόμβο ανάπτυξης προϊόντων εντείνουν τον ανταγωνισμό για εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον Κοντακάλ, υπάρχει «τεράστια ανάγκη για εξειδικευμένα ταλέντα» σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σας αρέσει ένα εκτός δρόμου Mazda MX-5;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Ιλαρά και Μουντιάλ 2026: Η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε πόλη – Χάρτες και στοιχεία

07:38ΕΛΛΑΔΑ

AI κάμερες στον ΗΣΑΠ για τους «τζαμπατζήδες»: Πώς εντοπίζονται όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ζήτηση για την ισραηλινή αμυντική τεχνολογία - Στα 15 δισ. δολάρια οι πωλήσεις το 2024

07:30ΜΑΝΤΕΙΟ

Εκβιασμός αν μπουν διόδια στο Ορμούζ λέει ο Κυριάκος, Τι είναι το 28ο καθεστώς, Η Ελπίδα της Μαρίας ήρθε με Μίκυ, Ντοστογιέφκσυ και άγχος

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ηχηρό deal στο bancassurance – Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Η «μητέρα των μαχών» σήμερα στη Βουλή - Στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ και πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του – Το ουράνιο φέρνει «εμπλοκή» στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ