Τραγωδία στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί στην κατάρρευση παράνομου χρυσωρυχείου

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες ή επιπλέον θύματα.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χρυσωρυχείο που λειτουργούσε χωρίς την άδεια των αρχών στην Ανγκόλα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.

Τα θύματα, που προσπαθούσαν να εξορύξουν χρυσό, πιστεύεται πως ήταν άνδρες μεταξύ 18 και 40 ετών και θάφτηκαν όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο μεταλλείο, στην επαρχία Μπένγκο, βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Λουάντα, σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας της δυτικής Αφρικής.

Η καταστροφή σημειώθηκε στο χωριό Κανακασάλα, σχεδόν 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Οι αρχές ανέφεραν πως ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνές τους για να εντοπίσουν επιζήσαντες ή θύματα.