Τραγωδία στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί στην κατάρρευση παράνομου χρυσωρυχείου

Μεταξύ των νεκρών ήταν και 13 μέλη της ίδιας οικογένειας

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραγωδία στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί στην κατάρρευση παράνομου χρυσωρυχείου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κατάρρευση παράνομου χρυσωρυχείου στην Ανγκόλα.
  • Η τραγωδία συνέβη στην επαρχία Μπένγκο, περίπου 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λουάντα.
  • Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας.
  • Τα θύματα ήταν κυρίως άνδρες ηλικίας 18 έως 40 ετών που εργάζονταν στην εξόρυξη χρυσού.
  • Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες ή επιπλέον θύματα.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χρυσωρυχείο που λειτουργούσε χωρίς την άδεια των αρχών στην Ανγκόλα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.

Τα θύματα, που προσπαθούσαν να εξορύξουν χρυσό, πιστεύεται πως ήταν άνδρες μεταξύ 18 και 40 ετών και θάφτηκαν όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο μεταλλείο, στην επαρχία Μπένγκο, βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Λουάντα, σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας της δυτικής Αφρικής.

Η καταστροφή σημειώθηκε στο χωριό Κανακασάλα, σχεδόν 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Οι αρχές ανέφεραν πως ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνές τους για να εντοπίσουν επιζήσαντες ή θύματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Νεκρός ο δράστης, τραυματίστηκε ένας πολίτης – Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί στην κατάρρευση παράνομου χρυσωρυχείου

03:04LIFESTYLE

Σμαραγδής κατά Νόλαν για την «Οδύσσεια»: «Αν έχει πονηρό τρόπο ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων»

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο – Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Να αξιοποιηθεί το «διπλωματικό παράθυρο» για συμφωνία με το Ιράν

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Δύο τραυματίες – Σε συναγερμό FBI και Μυστικές Υπηρεσίες

01:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο στενό Μεγάρων - Σαλαμίνας

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 200 θάνατοι σε σύνολο 867 ύποπτων κρουσμάτων

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Fars: «Μακριά από την πραγματικότητα» οι δηλώσεις Τραμπ για πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε διπλωματικό μαραθώνιο ο Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ορμούζ – Επαφές με Τραμπ και ηγέτες του Κόλπου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί - Θα ανοίξουν τα Στενά Ορμούζ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, επλήγη στρατόπεδο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με... εγκωμιαστικά σχόλια μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - Διαγράφτηκαν οι αναρτήσεις τους!

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του Πειραιά – Σώος ανασύρθηκε ο ηλικιωμένος οδηγός

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επεισόδια σε μαζική αντικυβερνητική συγκέντρωση φοιτητών στο Βελιγράδι

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νταμπλούχος Γερμανίας η Μπάγερν Μονάχου με χατ τρικ Χάρι Κέιν!

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ανατροπή αυτοκινήτου με εγκλωβισμό

23:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του 43χρονου

23:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Ήπειρο: Ανήλικοι με ναρκωτικά, ζυγαριές και συλλήψεις γονέων

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Drone συνετρίβη σε λίμνη της Λετονίας - Προκλήθηκε έκρηξη, αναστάτωση στις Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο στενό Μεγάρων - Σαλαμίνας

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο – Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Δύο τραυματίες – Σε συναγερμό FBI και Μυστικές Υπηρεσίες

22:34SCENARIO

Το νέο κόμμα Καρυστιανού και οι «σωτήρες» που μετατράπησαν σε πολιτικά απολιθώματα: Το σύντομο ταξίδι των αντισυστημικών πυροτεχνημάτων

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

03:04LIFESTYLE

Σμαραγδής κατά Νόλαν για την «Οδύσσεια»: «Αν έχει πονηρό τρόπο ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων»

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Αυτό είναι το σπίτι όπου 6 ανήλικοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες - Βίντεο-ντοκουμέντο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με... εγκωμιαστικά σχόλια μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - Διαγράφτηκαν οι αναρτήσεις τους!

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

12:33ΚΟΣΜΟΣ

«Εισβολή» χιλιάδων μελισσών στον Λευκό Οίκο, πυροδοτεί «βιβλική πληγή» στο διαδίκτυο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

10:57WHAT THE FACT

Οι ερευνητές ανακάλυψαν κατά λάθος μια χαμένη σελίδα του Αρχιμήδη κρυμμένη σε γαλλικό μουσείο

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ