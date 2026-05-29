ΗΠΑ: 27χρονη παντρεύτηκε τον σύντροφό της στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες πριν εκείνος πεθάνει

«Πιστεύω ότι ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να τον φροντίζω και να τον αγαπώ. Και ως αντάλλαγμα, αυτός μου έδωσε μια αγάπη αγνή και ξεχωριστή», είπε η 27χρονη

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: 27χρονη παντρεύτηκε τον σύντροφό της στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες πριν εκείνος πεθάνει

Η Κέλι Πίτερς και ο Ρόμπι Φοξ

Instagram: @kellipeters7
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία μιας 27χρονης, η οποία παντρεύτηκε τον σύντροφό της στο νοσοκομείο, δέκα ημέρα πριν αυτός πεθάνει έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η 27χρονη Κέλι Πίτερς γνώρισε τον σύντροφό της, Ρόμπι Φοξ, στο πανεπιστήμιο Elon στην Βόρεια Καρολίνα, το 2018 και από τότε ήταν αχώριστοι. Ωστόσο, το 2024, ο Ρόμπι διαγνώστηκε με σάρκωμα Ewing, μια σπάνια και εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου των οστών.

Κέλι Πίτερς - Ρόμπι Φοξ

H Κέλι Πίτερς και ο Ρόμπι Φοξ

Instagram: @kellipeters7

«Πιστεύω ότι ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να τον φροντίζω και να τον αγαπώ. Και ως αντάλλαγμα, αυτός μου έδωσε μια αγάπη αγνή και ξεχωριστή», είπε η Κέλι στο CNN.

Δείτε βίντεο από την στιγμή του γάμου τους:

Τον Μάρτιο του 2025, ο Ρόμπι είχε νικήσει τον καρκίνο και αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην Κέλι. Μέχρι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, οι δύο τους είχαν ήδη καταλήξει στον χώρο που ήθελαν να παντρευτούν.

Κέλι Πίτερς - Ρόμπι Φοξ

Η Κέλι Πίτερς και ο Ρόμπι Φοξ

Instagram: @kellipeters7

Ωστόσο, μόλις ένα μήνα αργότερα, ο Ρόμπι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο.

«Μου είχε πει: “Μπορείς να με αφήσεις, δεν χρειάζεται να περάσεις αυτή τη δοκιμασία μαζί μου”. Και εγώ του είχα απαντήσει: “Όχι. Δεν θα σε αφήσω να το περάσεις αυτό μόνος σου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ”», είπε η Κέλι, εμφανώς συγκινημένη.

Έτσι, ένα βράδυ που ήταν στο πλευρό του Ρόμπι στο νοσοκομείο, η Κέλι του είπε να παντρευτούν.

Κέλι Πίτερς - Ρόμπι Φοξ

Η Κέλι Πίτερς και ο Ρόμπι Φοξ

Instagram: @kellipeters7

«Δεν είναι κάτι που πίστευα ότι θα έπρεπε να περάσω στα 27 μου», είπε η Κέλι, η οποία δήλωσε ότι βρίσκει παρηγοριά γνωρίζοντας ότι ο Ρόμπι κατάφερε να περάσει τις τελευταίες του μέρες μαζί της ως σύζυγός της.

«Το να είμαστε παντρεμένοι τον έκανε τόσο ευτυχισμένο, και αυτό ήταν το μόνο που με ένοιαζε. Άξιζε τον κόπο, γιατί ήταν ο καλύτερός μου φίλος», κατέληξε η ίδια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ