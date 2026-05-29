ΗΠΑ: 27χρονη παντρεύτηκε τον σύντροφό της στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες πριν εκείνος πεθάνει

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία μιας 27χρονης, η οποία παντρεύτηκε τον σύντροφό της στο νοσοκομείο, δέκα ημέρα πριν αυτός πεθάνει έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η 27χρονη Κέλι Πίτερς γνώρισε τον σύντροφό της, Ρόμπι Φοξ, στο πανεπιστήμιο Elon στην Βόρεια Καρολίνα, το 2018 και από τότε ήταν αχώριστοι. Ωστόσο, το 2024, ο Ρόμπι διαγνώστηκε με σάρκωμα Ewing, μια σπάνια και εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου των οστών.

H Κέλι Πίτερς και ο Ρόμπι Φοξ Instagram: @kellipeters7

«Πιστεύω ότι ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να τον φροντίζω και να τον αγαπώ. Και ως αντάλλαγμα, αυτός μου έδωσε μια αγάπη αγνή και ξεχωριστή», είπε η Κέλι στο CNN.

Τον Μάρτιο του 2025, ο Ρόμπι είχε νικήσει τον καρκίνο και αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην Κέλι. Μέχρι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, οι δύο τους είχαν ήδη καταλήξει στον χώρο που ήθελαν να παντρευτούν.

Ωστόσο, μόλις ένα μήνα αργότερα, ο Ρόμπι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο.

«Μου είχε πει: “Μπορείς να με αφήσεις, δεν χρειάζεται να περάσεις αυτή τη δοκιμασία μαζί μου”. Και εγώ του είχα απαντήσει: “Όχι. Δεν θα σε αφήσω να το περάσεις αυτό μόνος σου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ”», είπε η Κέλι, εμφανώς συγκινημένη.

Έτσι, ένα βράδυ που ήταν στο πλευρό του Ρόμπι στο νοσοκομείο, η Κέλι του είπε να παντρευτούν.

«Δεν είναι κάτι που πίστευα ότι θα έπρεπε να περάσω στα 27 μου», είπε η Κέλι, η οποία δήλωσε ότι βρίσκει παρηγοριά γνωρίζοντας ότι ο Ρόμπι κατάφερε να περάσει τις τελευταίες του μέρες μαζί της ως σύζυγός της.

«Το να είμαστε παντρεμένοι τον έκανε τόσο ευτυχισμένο, και αυτό ήταν το μόνο που με ένοιαζε. Άξιζε τον κόπο, γιατί ήταν ο καλύτερός μου φίλος», κατέληξε η ίδια.