Τέξας: Σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν 8 άτομα από roller coaster
Για περισσότερες από δύο ώρες έμειναν μέσα στο roller coaster
Snapshot
- Οκτώ άτομα παγιδεύτηκαν σε roller coaster στο Τέξας και παρέμειναν εκεί για περισσότερες από δύο ώρες.
- Οι διασώστες χρησιμοποίησαν γερανό για να απεγκλωβίσουν τα άτομα από το τρενάκι σε μεγάλο ύψος.
- Η πυροσβεστική απέκλεισε την περιοχή και το λούνα παρκ διέκοψε τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της διάσωσης.
- Το τρενάκι κινείται σε ύψος έως και 30 μέτρων σε ορισμένα σημεία της διαδρομής.
Ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν προκειμένου να απεγκλωβίσουν 8 άτομα που είχαν παγιδευτεί σε τρενάκι στο Τέξας των ΗΠΑ.
Οι διασώστες προσέγγισαν τα άτομα με γερανό και άρχισαν να τα απομακρύνουν από το τρενάκι που κρεμόταν σε πολύ μεγάλο ύψος. Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο αμέσως και απέκλεισε την περιοχή, ενώ και το λούνα παρκ σταμάτησε τη λειτουργία του.
Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, χρειάστηκαν περισσότερες από 2 ώρες για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Το συγκεκριμένο τρενάκι ανεβαίνει σε μεγάλη ύψη και σε κάποια σημεία της διαδρομής κινείται σε ύψος 30 μέτρων.
