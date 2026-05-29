Τέξας: Σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν 8 άτομα από roller coaster

Ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν προκειμένου να απεγκλωβίσουν 8 άτομα που είχαν παγιδευτεί σε τρενάκι στο Τέξας των ΗΠΑ.

Οι διασώστες προσέγγισαν τα άτομα με γερανό και άρχισαν να τα απομακρύνουν από το τρενάκι που κρεμόταν σε πολύ μεγάλο ύψος. Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο αμέσως και απέκλεισε την περιοχή, ενώ και το λούνα παρκ σταμάτησε τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, χρειάστηκαν περισσότερες από 2 ώρες για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Το συγκεκριμένο τρενάκι ανεβαίνει σε μεγάλη ύψη και σε κάποια σημεία της διαδρομής κινείται σε ύψος 30 μέτρων.