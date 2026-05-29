Γεωργία: Πολύτιμη συλλογή 40.000 κρασιών που άνηκε στον Στάλιν θα βγει σε δημοπρασία

Σε δημοπρασία θα βγει μια πολύτιμη συλλογή κρασιών, η οποία κάποτε άνηκε σε ένα από τα πιο διαβόητα πρόσωπα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τον Ιωσήφ Στάλιν.

Η κυβέρνηση της Γεωργίας, στην οποία ανήκουν τα περίπου 40.000 σπάνια γαλλικά και γεωργιανά κρασιά, ανακοίνωσε την δημοπρασία αυτήν την εβδομάδα στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι. Σχεδιάζει να πουλήσει τη συλλογή των κρασιών, ορισμένα από τα οποία ανάγονται στις αρχές του 19ου αιώνα, και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να ανοίξει μια σχολή οινοποιίας στη Γεωργία.

Ο Ιρακλί Γκιλαούρι, ιδιοκτήτης των Gilauri Wines που εργάστηκε με το γεωργιανό υπουργείο Γεωργίας για να πραγματοποιηθεί η δημοπρασία, δήλωσε πως η πράξη αυτή θα βοηθήσει την Γεωργία να «μπει στον χάρτη των συλλεκτών».

Η πολύτιμη συλλογή

Η Γεωργία παρουσιάζει τον εαυτό της ως γενέτειρα του κρασιού, με αρχαιολογικά στοιχεία να αποδεικνύουν μια συνεχή παράδοση κατασκευής κρασιών 8.000 ετών. Ο Στάλιν, που γεννήθηκε στη Γεωργία και ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 μέχρι τον θάνατό του το 1953, ήταν λάτρης και συλλέκτης κρασιών.

Η «κάβα» του περιλαμβάνει κρασιά από τους πιο διάσημους αμπελώνες του Μπορντό που ανήκαν κάποτε στον τσάρο Αλέξανδρο Γ' της Ρωσίας και τον γιο του Νικόλαο Β'. Οι Σοβιετικοί κατέσχεσαν την Αυτοκρατορική Συλλογή Ρομανόφ μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, και ο Στάλιν έγινε ο θεματοφύλακας της, προσθέτοντας σιγά σιγά στη συλλογή του, κάποιες γεωργιανές ποικιλίες.

Ο συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, ο οποίος ταξίδεψε στο Τμπιλίσι από το Ντάλας του Τέξας, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

«Αισθάνομαι σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς μπροστά σε μια σπηλιά: Θα μπορούσε να μην είναι τίποτα, θα μπορούσε να είναι κάτι», είπε, παραπέμποντας στον ριψοκίνδυνο αρχαιολόγο της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που αποτελούν ακόμη ιστορικές στιγμές αυτή την περίοδο. Αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι μία από αυτές».