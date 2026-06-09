Οι δίδυμοι πύργοι της Σιγκαπούρης: 200μετροι ουρανοξύστες 56 ορόφων με προκατασκευασμένα κουτιά
Ένα φιλόδοξο οικιστικό έργο στη Σιγκαπούρη φέρνει επανάσταση στην αρχιτεκτονική, χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένα, πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια-κύβους για την κατασκευή δύο τεράστιων ουρανοξυστών.
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Η Σιγκαπούρη ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο οικιστικούς πύργους 56 ορόφων, οι οποίοι κατασκευάζονται με την τεχνική PPVC (Προκατασκευασμένη Τελειωμένη Ογκομετρική Κατασκευή). Το έργο «Avenue South Residences» αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, με κάθε πύργο να φτάνει τα 200 μέτρα σε ύψος.
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