Οι δίδυμοι πύργοι της Σιγκαπούρης: 200μετροι ουρανοξύστες 56 ορόφων με προκατασκευασμένα κουτιά

Η Σιγκαπούρη ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο οικιστικούς πύργους 56 ορόφων, οι οποίοι κατασκευάζονται με την τεχνική PPVC (Προκατασκευασμένη Τελειωμένη Ογκομετρική Κατασκευή). Το έργο «Avenue South Residences» αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, με κάθε πύργο να φτάνει τα 200 μέτρα σε ύψος.

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