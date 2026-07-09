Καλλιεργητής από την Αγγλία έσπασε ρεκόρ Γκίνες με το τεράστιο σκόρδο του

Η νέα αυτή διάκριση δεν είναι η πρώτη για τον Βρετανό καλλιεργητή, ο οποίος μέσα σε δύο χρόνια έχει σπάσει 10 ρεκόρ

Μίλτος Τσεκούρας

Καλλιεργητής από την Αγγλία έσπασε ρεκόρ Γκίνες με το τεράστιο σκόρδο του
WHAT THE FACT
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  • Ο Γκράχαμ Μπάρατ από το Γκλόστερ της Αγγλίας καλλιέργησε το μεγαλύτερο σκόρδο στον κόσμο, βάρους 1,75 κιλών και διαμέτρου 19,05 εκατοστών, κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες.
  • Το σκόρδο-ελέφαντας που καλλιέργησε είναι είδος διαφορετικό από το κοινό σκόρδο και ήταν περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο από το συνηθισμένο σκόρδο-ελέφαντας.
  • Ο Μπάρατ έχει σπάσει 10 ρεκόρ σε δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων για το βαρύτερο λούφα, σέλινο ρίζας, τοματίνι και το μακρύτερο λοβό μπιζελιού.
  • Ξεκίνησε την καλλιέργεια υπερμεγέθων λαχανικών μετά τη συνταξιοδότησή του πριν 12 χρόνια και αποδίδει την επιτυχία σε καλό καιρό, έδαφος, σπόρο και τύχη.
  • Σχεδιάζει να αποξηράνει τις σκελίδες του σκόρδου και να τις ξαναφυτέψει με στόχο να ξεπεράσει το ρεκόρ του στο μέλλον.
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Ο Γκράχαμ Μπάρατ, καλλιεργητής από το Γκλόστερ της Αγγλίας, κατάφερε να εντυπωσιάσει ξανά τον χώρο της γιγαντιαίας παραγωγής λαχανικών, μεγαλώνοντας ένα σκόρδο στο μέγεθος μικρού ζώου.

Ο 67χρονος κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο σκόρδο, με βάρος 1,75 κιλά και διάμετρο περίπου 19,05 εκατοστά.

Το σκόρδο-ελέφαντας είναι διαφορετικό είδος από το κοινό σκόρδο που συναντά κανείς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς είναι πολύ μεγαλύτερο και θυμίζει περισσότερο πράσο. Ο ίδιος δήλωσε ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια ήταν περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από ένα συνηθισμένο σκόρδο-ελέφαντας. Το φύτεψε τον Σεπτέμβριο του 2025 και το συνέλεξε τον περασμένο μήνα.

«Ήξερα ότι είχα κάτι ξεχωριστό», ανέφερε ο Μπάρατ.

ΣΚΟΡΔΟ

Η νέα αυτή διάκριση δεν είναι η πρώτη για τον Βρετανό καλλιεργητή, ο οποίος μέσα σε δύο χρόνια έχει σπάσει 10 ρεκόρ, μεταξύ των οποίων το βαρύτερο λούφα, το βαρύτερο σέλινο ρίζας, το βαρύτερο τοματίνι και το μακρύτερο λοβό μπιζελιού.

Ο Μπάρατ ασχολήθηκε με την καλλιέργεια υπερμεγέθων φρούτων και λαχανικών μετά τη συνταξιοδότησή του, πριν από 12 χρόνια, από τη θέση του διευθυντή τηλεπικοινωνιών. Όπως σημειώνει, η επιτυχία σε αυτή τη μοναδική ενασχόληση εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: καλό καιρό, καλό έδαφος, καλό σπόρο και, πάνω απ’ όλα, τύχη. Ήδη σχεδιάζει να αποξηράνει τις σκελίδες και να τις ξαναφυτέψει, με στόχο να ξεπεράσει και πάλι τον εαυτό του.

«Του χρόνου θα τα καλλιεργήσω ξανά για να σπάσω το δικό μου ρεκόρ», είπε.

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