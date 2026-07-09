Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 21, 26, 27, 37, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

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Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αοψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.