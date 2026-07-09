Ιρανός ΥΠΕΞ: Γύρος τηλεφωνικών επαφών με Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Ομάν

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνικές επαφές με ομολόγους του από Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Ομάν μετά από νέα ένταση με τις ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί κατήγγειλε την αμερικαν επιθετικότητα ως παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ και του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Τόνισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ασφάλειά του έναντι των αμερικανικών επιθέσεων.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, με έμφαση στην επίλυση των περιφερειακών ζητημάτων μέσω διπλωματίας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι χτύπησαν 90 ιρανικούς στόχους, με το Ιράν να αναφέρει 14 νεκρούς και αντίποινα σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ. Snapshot powered by AI

Γύρο επαφών με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί μετά την νέα ανάφλεξη με τις ΗΠΑ.

Ο Αμπάς Αραγτσί συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, ο Ιρανός ΥΠΕΞ καταδίκασε έντονα την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως σαφή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και κατάφωρη παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ, που προέβλεπε την εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Αραγτσί τόνισε την ακλόνητη αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεων να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια του Ιράν.

Επιπλέον συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Αραγτσί στην τηλεφωνική επαφή που είχε με τον πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ομόλογό του από το Ομάν, Μπάντρ Αλ-Μπουσαΐντι, και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι τρεις υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των περιφερειακών ζητημάτων μέσω διπλωματικών διαύλων και συμφώνησαν να διατηρήσουν στενό συντονισμό και να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει 90 στρατιωτικούς στόχους του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Από την πλευρά τους οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.