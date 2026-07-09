Κρήτη: Τουρίστας κατήγγειλε εκβίαση, ξυλοδαρμό και αρπαγή σε κλαμπ στα Μάλια

Snapshot Ένας 18χρονος Γερμανός τουρίστας κατήγγειλε εκβίαση, ξυλοδαρμό και αρπαγή σε κλαμπ στα Μάλια της Κρήτης.

Τρεις άνδρες, δύο ημεδαποί και ένας από το Καμερούν, συνελήφθησαν μετά την καταγγελία για την επίθεση.

Οι κατηγορούμενοι μήνυσαν τον 18χρονο για ψευδή καταμήνυση, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από κατηγορία προς τους τουρίστες για πρόκληση φθορών σε ηλεκτρονική συσκευή και απαίτηση αποζημίωσης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατούνται για διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Σε καταγγελία για εκβίαση, ξυλοδαρμό και αρπαγή προχώρησε ένας 18χρονος τουρίστας από τη Γερμανία, ο οποίος έκανε διακοπές στα Μάλια της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patrisnew.gr, ο 18χρονος κατέθεσε στις Αρχές ότι δέχθηκε επίθεση από δύο νεαρούς ημεδαπούς και έναν άνδρα από το Καμερούν, οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι φερόμενοι ως δράστες, από την πλευρά τους, κατέθεσαν μήνυση εναντίον του 18χρονου για ψευδή καταμήνυση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει και η δική του σύλληψη.

Όπως υποστηρίζει ο 18χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης σε κλαμπ της περιοχής. Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να πλησίασαν τον Γερμανό και έναν Νορβηγό φίλο του, κατηγορώντας τους ότι προκάλεσαν φθορές σε μια ηλεκτρονική συσκευή ιδιοκτησίας τους. Στη συνέχεια, απαίτησαν από τους δύο τουρίστες να τους καταβάλουν χρηματική αποζημίωση για τη ζημιά.

Όταν ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν την εμπλοκή τους και δεν δέχτηκαν να πληρώσουν, οι τρεις άνδρες φέρεται να τους οδήγησαν με τη βία σε έναν κλειστό χώρο μέσα στο κατάστημα. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τους χτύπησαν, ενώ δεν τους επέτρεπαν να αποχωρήσουν, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους προκειμένου να τους αποσπάσουν τα χρήματα.

Αφού οι δύο τουρίστες κατάφεραν τελικά να διαφύγουν, ο 18χρονος Γερμανός μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απάντησαν με δική τους μήνυση, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη όλων των εμπλεκόμενων προσώπων προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

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