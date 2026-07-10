Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό» - Η ατάκα για τον Γιόκιτς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ταρακουνήσει όλη την Ευρώπη με τις κινήσεις που έχει κάνει μέσα στο καλοκαίρι ενόψει της νέας σεζόν.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι μεταγραφές των Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο και Μουσταφά Φαλ έχουν δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο και έχουν φυσικά την υπογραφή του διοικητικού ηγέτη των «πράσινων», Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έδωσε συνέντευξη στο podcast Euro Insiders, την οποία προλόγισε με ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία ανέφερε:

«Εξηγώντας στους φίλους μου από το @euroinsiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς ο Γιόκιτς θα χωρέσει την επόμενη χρονιά».

Δείτε την ανάρτηση: