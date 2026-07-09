Πέθανε η Bonnie Tyler: Τα 3 βασικά συμπτώματα που προειδοποιούν για διάτρηση του εντέρου

Νοσηλευόταν λόγω εντερικής πάθησης

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Πέθανε η Bonnie Tyler: Τα 3 βασικά συμπτώματα που προειδοποιούν για διάτρηση του εντέρου

Bonnie Tyler

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ΥΓΕΙΑ
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Η τραγουδίστρια Bonnie Tyler πέθανε σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από επιπλοκές της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρεται ότι η οικογένεια και οι συνεργάτες της «με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, εξαιτίας της νόσου για την οποία λάμβανε θεραπεία».

Η Tyler είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια, αρκετά δημοσιεύματα εκτιμούν ότι υπέστη διάτρηση του εντέρου.

Τι είναι η διάτρηση του εντέρου

Η διάτρηση του εντέρου (ή εντερική διάτρηση, όπως είναι ο ιατρικός όρος) είναι η δημιουργία οπής στο τοίχωμα του εντέρου. Πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση, καθώς το περιεχόμενο του εντέρου μπορεί να διαρρεύσει στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας σοβαρή λοίμωξη και περιτονίτιδα, που μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τα βασικά συμπτώματα

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι:

  • Ξαφνικός και έντονος πόνος στην κοιλιά.
  • Απότομη επιδείνωση της γενικής κατάστασης.
  • Σκληρή και «σαν ξύλο» κοιλιά κατά την ψηλάφηση.

Σε περιπτώσεις ανοιχτής διάτρησης μπορεί να εμφανιστούν επίσης:

  • Ναυτία και έμετος.
  • Έντονη δυσκοιλιότητα ή αδυναμία αποβολής κοπράνων.
  • Δύσπνοια.
  • Ταχυκαρδία.
  • Πυρετός.
  • Έντονη εφίδρωση.
  • Ρίγη.
  • Ζάλη και προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος.
  • Πόνος που αντανακλά μέχρι τον ώμο.

Γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνη

Όταν δημιουργηθεί οπή στο έντερο, τροφές, πεπτικά υγρά και μικρόβια μπορούν να περάσουν στην κοιλιακή κοιλότητα, προκαλώντας βαριά λοίμωξη. Για τον λόγο αυτό η διάτρηση του εντέρου αποτελεί ιατρικό επείγον περιστατικό.

Οι ειδικοί συνιστούν να καλείται άμεσα ασθενοφόρο εάν κάποιος εμφανίσει ξαφνικό, πολύ έντονο κοιλιακό πόνο, σκληρή κοιλιά και συμπτώματα καταπληξίας ή κυκλοφορικής αστάθειας. Μέχρι να φτάσει η βοήθεια, πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν στενά ρούχα και ο ασθενής να παραμείνει με τον κορμό ελαφρώς ανασηκωμένο.

Πώς προκαλείται

Η διάτρηση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε τμήμα του εντέρου – στο λεπτό έντερο, στο παχύ έντερο ή στη σκωληκοειδή απόφυση. Συχνότερη αιτία είναι οι χρόνιες φλεγμονές του εντερικού τοιχώματος, αν και μπορεί να προκληθεί και από άλλες παθήσεις ή επιπλοκές.

Η πορεία της υγείας της Bonnie Tyler

Η τραγουδίστρια εισήχθη τον Μάιο του 2026 σε νοσοκομείο της πόλης Φάρο στην Πορτογαλία, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Εκείνη την περίοδο ο εκπρόσωπός της είχε ανακοινώσει μόνο ότι χρειάστηκε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, χωρίς να διευκρινιστεί η ακριβής διάγνωση.

Μετά την επέμβαση τέθηκε προσωρινά σε τεχνητό κώμα, από το οποίο αργότερα εξήλθε, παραμένοντας όμως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στα μέσα Ιουνίου η οικογένειά της είχε αναφέρει ότι η κατάστασή της παρουσίαζε σταδιακή βελτίωση και οι γιατροί εμφανίζονταν συγκρατημένα αισιόδοξοι για την ανάρρωσή της.

Ωστόσο, παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά σημάδια, η Bonnie Tyler κατέληξε τελικά εξαιτίας των επιπλοκών της ασθένειάς της.

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