Bonnie Tyler: Η «βραχνή φωνή του ροκ» - Μία ζωή γεμάτη μουσική και επιτυχίες

Snapshot Η Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για τη βραχνή φωνή της και τις επιτυχίες της στις δεκαετίες του ’70 και ’80, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία μετά από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως backing singer το 1969 και άλλαξε το όνομά της σε Bonnie Tyler μετά από πρόταση δισκογραφικής εταιρείας, σημειώνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το «Lost in France» το 1976.

Η βραχνή φωνή της προέκυψε μετά από επέμβαση στο λαιμό και την οδήγησε σε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «It's a Heartache» και «Total Eclipse of the Heart», το οποίο έφτασε στο Νο1 και της απέφερε υποψηφιότητα για Grammy.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Grammy, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision το 2013 και τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για τις μουσικές της υπηρεσίες το 2023.

Η μουσική της, με επιρροές από ροκ, ποπ, country και blues, άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον ποπ-ροκ ήχο της δεκαετίας του 1980 και επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Η γνωστή σε εκατομμύρια ανθρώπους για τη βραχνή της φωνή και τις τεράστιες επιτυχίες που ερμήνευσε τη δεκαετία του ’70 και του ’80, πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο έντερο, για το οποίο χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Η απώλειά της έχει προκαλέσει τεράστια θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές της, οι οποίοι περίμεναν να την δουν από κοντά στις συναυλίες που είχε οργανώσει πριν την επιδείνωση της υγείας της.

Πώς ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι

Η Τάιλερ γεννήθηκε ως Γκέινορ Χόπκινς στις 8 Ιουνίου 1951 στο Σκιούεν , Νιθ , Ουαλία. Ο πατέρας της ήταν ανθρακωρύχος, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η μητέρα της νοικοκυρά. Στα πρώτα της χρόνια ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί την καριέρα που την περίμενε.

Ξεκίνησε να γνωρίζει τους σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής από τα αδέρφια της, αγοράζοντας σακούλες με δίσκους τους οποίους άκουγαν στο σπίτι της θείας τους. Όταν ήταν 16 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και ξεκίνησε να εργάζεται σε παντοπωλείο, ενώ παράλληλα τραγουδούσε και στη γειτονική προτεσταντική εκκλησία.

Αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι όταν το 1969 η θεία της διακρίθηκε σε έναν διαγωνισμό ταλέντων και ξεκίνησε ως backing singer για τους Bobby Wayne & the Dixies. Αργότερα δημιούργησε την πρώτη της μπάντα, τους Imagination και άλλαξε το όνομά της σε Sherene Davis για να αποφύγει τη σύγχυση με την Ουαλή φολκ τραγουδίστρια Mary Hopkin.

Το 1975, η Ντέιβις εντοπίστηκε να τραγουδάει με το συγκρότημά της στο Townsman Club στο Σουόνσι από τον ανιχνευτή ταλέντων Ρότζερ Μπελ, ο οποίος την κάλεσε στο Λονδίνο για να ηχογραφήσει ένα demo κομμάτι . Μετά από αρκετούς μήνες, έλαβε ένα τηλεφώνημα από την RCA Records που της προσέφερε ένα συμβόλαιο ηχογράφησης .

Της συνέστησαν επίσης να αλλάξει ξανά το όνομά της. Αφού συνέταξε μια λίστα με επώνυμα και μικρά ονόματα από μια εφημερίδα, η Ντέιβις επέλεξε το όνομα «Bonnie Tyler».

Οι πρώτες επιτυχίες

Το πρώτο τραγούδι της που σημείωσε επιτυχία ήταν το «Lost in France» το 1976, το οποίο μπήκε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως είχε πει η ίδια, ποτέ δεν είχε «μεγάλες ιδέες» για τη δημιουργία δίσκων μέχρι που εμφανίστηκε ο Μπελ. «Πήγα στο Λονδίνο και ένα από τα πρώτα demo που ηχογράφησα ήταν το "Lost in France" και μετά ήμουν στους Top Of The Pops.»

Αποδείχθηκε εξαιρετικά ευέλικτη στη φωνή της, εναλλάσσοντας τις μπαλάντες με το κάουντρι, αλλά και ντίσκο-ποπ κομμάτια, όμως η αγάπη της για την ροκ την ώθησε να κυνηγήσει τους συνεργάτες που θα της έδιναν τη δική της ελευθερία.

Μετά από μια επέμβαση στο λαιμό, ανέπτυξε ακούσια την ξεχωριστή βραχνή φωνή της, από την οποία απέκτησε και το παρατσούκλι «η θηλυκή Ροντ Στιούαρτ». Οι επιτυχίες της συνεχίστηκαν με το «It's a Heartache» 1978 και το «Total Eclipse of the Heart» 1983, το οποίο ανέβηκε στο νο1 και την έφερε υποψήφια για Grammy. To συνοδευτικό άλμπουμ «Faster than the Speed of Night» μπήκε επίσης στο #1 του βρετανικού chart άλμπουμ.

Στο μεταξύ υπέγραψε συμβόλαιο με την CBS Columbia συνεχίζοντας τον ροκ ήχο της και ερμηνεύοντας ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως το «Holding Out for a Hero» το 1985 που χαρακτηρίστηκε ως ο «απόλυτος ποπ ύμνος» από τους μουσικούς δημοσιογράφους της δεκαετίας του '80.

Συνέχισε να έχει μια σειρά από άλλες επιτυχίες, όπως το «Together» και «If You Were A Woman [And I Was A Man]», που έγινε το πιο επιτυχημένο single της άλμπουμ, πουλώντας πάνω από 250.000 αντίτυπα στη Γαλλία.

Από τα Grammy στην Eurovision

Στις σημαντικότερες διακρίσεις της περιλαμβάνονται τρεις υποψηφιότητες για Grammy Awards, η κορυφή των βρετανικών και αμερικανικών charts με το «Total Eclipse of the Heart», καθώς και το γεγονός ότι έγινε η πρώτη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του UK Albums Chart με το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night». Η μουσική της άφησε διαχρονικό αποτύπωμα και συνεχίζει να επηρεάζει καλλιτέχνες και κοινό σε όλο τον κόσμο.

Μια σειρά από επόμενες κυκλοφορίες της δεκαετίας του 1990 σημείωσαν επίσης επιτυχία σε όλη την ήπειρο, και μια δίγλωσση επανηχογράφηση του «Total Eclipse of the Heart» το 2003 με τη Γαλλίδα σταρ Kareen Antonn σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, περνώντας 10 εβδομάδες στο Νο. 1.

Αυτή η επιτυχία έκανε την Tyler να επιλέξει και την εκπροσώπηση του Ηνωμένου Βασιλείου στη Eurovision το 2013. Το 2022 συμπεριλήφθηκε στην τελευταία λίστα με τις τιμητικές διακρίσεις για τα γενέθλια της Βασίλισσας. Τον επόμενο χρόνο της απονεμήθηκε ο τίτλος MBE (Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) για τις υπηρεσίες της στη μουσική από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η Μπόνι Τάιλερ κινήθηκε κυρίως στους χώρους της ροκ, ποπ ροκ και heartland rock, ενώ τραγούδησε επίσης κομμάτια με στοιχεία country και blues. Στις μουσικές της επιρροές συγκαταλέγονται καλλιτέχνες όπως η Tina Turner, η Janis Joplin, η Aretha Franklin και οι The Beatles. Η μουσική της συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση του επικού ποπ-ροκ ήχου της δεκαετίας του 1980 και επηρέασε μεταγενέστερους τραγουδιστές με το ιδιαίτερο ύφος και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της.

Η ίδια είχε δηλώσει πως «δεν έχει νόημα να τραγουδάς μόνο και μόνο επειδή θέλεις να γίνεις σταρ. Πρέπει να το κάνεις από αγάπη για τη μουσική», κάτι που αποδείκνυε συνεχώς με τις σημαντικές της επιτυχίες.

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