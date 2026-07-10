Ιντιάνα: Άνδρας έκοψε τα γεννητικά του όργανα με μαχαίρι και τα… έκαψε αφού τα περιέλουσε με βενζίνη

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό

Newsbomb

Ιντιάνα: Άνδρας έκοψε τα γεννητικά του όργανα με μαχαίρι και τα… έκαψε αφού τα περιέλουσε με βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
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Ασύλληπτο περιστατικό στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένας πολίτης φέρεται να έκοψε το ανδρικό του μόριο και στη συνέχεια να το… πυρπόλησε χρησιμοποιώντας αναπτήρες και βενζίνη.

Ο Κρίστοφερ Πέντεν είπε στην Αστυνομία ότι μπήκε σε γκαράζ της Ιντιάνα και ακρωτηρίασε τα γεννητικά του όργανα με ένα μαχαίρι κουζίνας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε το ακρωτηριασμένο μέλος στο πάτωμα, το περιέλουσε με βενζίνη από ένα δοχείο και τού «έβαλε» φωτιά χρησιμοποιώντας τέσσερις αναπτήρες. Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο την 6η Μαΐου, έπειτα από κλήση για περιστατικό με μαχαίρι σε ένα γκαράζ γειτονικού σπιτιού.

Η οικογένεια του Πέντεν ξύπνησε από τον ανήσυχο γείτονα, ο οποίος είδε το γκαράζ να καίγεται και τότε συνειδητοποίησαν ότι ο Πέντεν –μέλος της οικογένειας– είχε εξαφανιστεί.

Κατά την άφιξη στο σημείο, οι αστυνομικοί συνάντησαν τον Πέντεν, ο οποίος αρχικά ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο στο κέντρο της πόλης και πως είχε απειληθεί την προηγούμενη μέρα.

Ωστόσο, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παραδέχτηκε στους ερευνητές ότι είχε πει ψέματα και ομολόγησε ότι είχε αυτοτραυματιστεί.

Οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Άλεν, ενώ, η εγγύηση ορίστηκε στα 10.000 δολάρια. Οι εισαγγελείς τού απήγγειλαν κατηγορία για κακούργημα εμπρησμού· εκπρόσωπος της φυλακής γνωστοποίησε ότι πλέον δεν κρατείται.

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