Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για καλή υγεία και ευεξία. Πέρα από ένα άνετο στρώμα, σημαντικό ρόλο παίζει και το μαξιλάρι που χρησιμοποιούμε κάθε βράδυ. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι αυτά χρειάζονται τακτική αντικατάσταση, καθώς με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύουν αλλεργιογόνους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία.

Μαξιλάρι μπορεί να φιλοξενεί έως και 16 διαφορετικά είδη μυκήτων, ενώ, στα συνθετικά μαξιλάρια ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, σύμφωνα με μελέτες. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει εκατομμύρια νεκρά ακάρεα της οικιακής σκόνης, τα οποία τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που αποβάλλουμε καθημερινά.

Το αμερικανικό Ίδρυμα Άσθματος και Αλλεργιών επισημαίνει ότι τα ακάρεα αποτελούν έναν από τους συχνότερους παράγοντες που προκαλούν αλλεργίες και αλλεργικό άσθμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που σημαίνει ότι η καθημερινή έκθεση σε αυτά κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επιδεινώνει τα συμπτώματα.

Η λύση είναι απλή, σύμφωνα με τους ειδικούς: Η τακτική αντικατάσταση του μαξιλαριού. Η πνευμονολόγος και ειδικός στην ιατρική του ύπνου, Δρ. Έμα Λιν, συνιστά την αντικατάσταση των μαξιλαριών κάθε 1 – 2 χρόνια.

Όπως εξηγεί, με την πάροδο του χρόνου τα μαξιλάρια γεμίζουν με ακάρεα, νεκρά κύτταρα του δέρματος, ακόμη και μούχλα. Η εισπνοή αυτών των σωματιδίων κάθε βράδυ μπορεί να επιδεινώσει το άσθμα, τις αλλεργίες αλλά και το ροχαλητό.

Επίσης, τονίζει ότι ακόμη κι αν ένα μαξιλάρι φαίνεται καθαρό εξωτερικά, ενδέχεται να συγκρατεί ουσίες που με τον χρόνο γίνονται επιβλαβείς. Ιδιαίτερα τα σπόρια μούχλας, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε άτομα με άσθμα ή αλλεργίες.

Η γιατρός υπογραμμίζει πως «έχω δει ασθενείς με επίμονο βήχα ή χρόνια ρινική συμφόρηση, όπου η αιτία βρισκόταν κυριολεκτικά κάτω από το κεφάλι τους. Η αναπνοή μολυσμένου αέρα όλη τη νύχτα ερεθίζει τους πνεύμονες».

Πώς να φροντίζετε σωστά το μαξιλάρι σας

Η Δρ. Λιν προτείνει μερικές απλές πρακτικές για τη διατήρηση της καθαριότητας των μαξιλαριών:

Χρησιμοποιείτε πάντα μαξιλαροθήκη, καθώς λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα απέναντι στα αλλεργιογόνα.

Πλένετε τη μαξιλαροθήκη κάθε εβδομάδα με ζεστό νερό και το ίδιο το μαξιλάρι κάθε λίγους μήνες, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μετά το πλύσιμο, βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι έχει στεγνώσει πλήρως, ώστε να μην αναπτυχθεί μούχλα.

Όπως σημειώνει, εάν το μαξιλάρι έχει αποκτήσει δυσάρεστη οσμή ή έχει χάσει το σχήμα του, παρουσιάζοντας εξογκώματα, τότε έχει έρθει η ώρα να αντικατασταθεί.

Παράλληλα, έπειτα από μόλις μία εβδομάδα χρήσης, η μαξιλαροθήκη μπορεί να φιλοξενεί 17.000 φορές περισσότερα βακτήρια από ένα κάθισμα τουαλέτας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Amerisleep. Ύστερα από έναν μήνα, τα βακτήρια είναι 39 φορές περισσότερα από εκείνα που βρίσκονται σε ένα μπολ κατοικίδιου, ενώ, τα σεντόνια αποδείχθηκαν ακόμη πιο επιβαρυμένα, με 5,4 φορές περισσότερα βακτήρια από μία θήκη οδοντόβουρτσας.

Πώς να πλύνετε σωστά το μαξιλάρι σας

Αν το μαξιλάρι σας είναι σχετικά καινούργιο και δεν επιθυμείτε ακόμη να το αντικαταστήσετε, μπορείτε να το πλύνετε, αρκεί να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Τα μαξιλάρια θα πρέπει να πλένονται κάθε τρεις έως έξι μήνες.

Η σύσταση είναι να πλένονται δύο μαξιλάρια μαζί σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα με κρύο νερό, προσθέτοντας μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι μαζί με το απορρυπαντικό. Πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο, πρέπει να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο νερό, ενώ, η χρήση μπαλών στεγνωτηρίου ή ακόμη και μπαλών τένις βοηθά στη διατήρηση του σχήματος. Το στέγνωμα πρέπει να γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία και να ολοκληρώνεται μόνο όταν το μαξιλάρι έχει στεγνώσει πλήρως.