Χανιά: Ντροπιαστικές εικόνες στη Νέα Χώρα με σκουπιδότοπο δίπλα στη θάλασσα

Μπορεί στη Νέα Χώρα των Χανίων να έχουν ανεγερθεί νέες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και η περιοχή να γνωρίζει ανάπτυξη λόγω του τουρισμού, ωστόσο, τριτοκοσμικές καταστάσεις δεν βρίσκονται και πολύ μακριά από την παραλία.

Στη γειτονιά της οδού Ιλαρίωνος Σκίννερ, κυριολεκτικά μία «ανάσα» μακριά από τη θάλασσα, το πεζοδρόμιο είναι γεμάτο μπάζα αλλά και σκουπίδια κάθε λογής, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του zarpanews.gr.

Μέρος του πεζοδρομίου έχει αποκλειστεί πλήρως λόγω των απορριμμάτων που έχουν εναποθέσει εκατοντάδες πολίτες, αδιαφορώντας τόσο για τη δημόσια υγεία των κατοίκων, όσο και την εικόνα της πόλης γενικότερα στους επισκέπτες.

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Κάδρα, χαρτοκιβώτια, γλάστρες και πολλά άλλα αντικείμενα έχουν γίνει ένα ντροπιαστικό θέαμα για όλους.