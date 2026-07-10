Νέα κόντρα Άγκυρας – ΕΕ για την Κύπρο: «Άκυρο και ανυπόστατο» το ψήφισμα, λέει η Τουρκία

Με προκλητικούς χαρακτηρισμούς και νέα επίθεση κατά των ευρωπαϊκών θεσμών απαντά η Άγκυρα στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Κύπρο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά την Πέμπτη (060), χαρακτήρισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «άκυρο και ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει «αβάσιμες και παράλογες κατηγορίες κατά των ηρωικών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων».

Η Άγκυρα εξέφρασε, επίσης, την πλήρη στήριξη στην ανακοίνωση που εξέδωσε το «υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους στα Κατεχόμενα ως απάντηση στο ψήφισμα.

Χαρακτηρίζοντας το κείμενο ως «γεμάτο με απεχθείς συκοφαντίες», η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι αποτελεί «το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης προσέγγισης που υιοθετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την επιρροή συγκεκριμένων κύκλων, σε σχέση με το Κυπριακό».

Η τουρκική πλευρά εξέφρασε ανησυχία για αυτό που χαρακτήρισε ολοένα και πιο μονόπλευρη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών στο ζήτημα της Κύπρου.

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνεται πως «είναι ανησυχητικό ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζουν όλο και περισσότερο το Κυπριακό με τρόπο που απομακρύνεται από τις ιστορικές πραγματικότητες και την αμεροληψία».