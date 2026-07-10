Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Τέσσερις τραυματίες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 της Πέμπτης (09/07) στη Λάρισα και ειδικότερα στην περιφερειακή Τρικάλων.

Δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν πέντε άτομα, τα τέσσερα στο ένα όχημα (οικογένεια) και ένα στο άλλο, συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των τεσσάρων.

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Σήμανε συναγερμός στις Αρχές και έσπευσαν στο σημείο τόσο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όσο η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, καθώς υπήρξε εγκλωβισμός ενός ατόμου κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.