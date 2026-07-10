Κακουργηματική δίωξη για τον γιο του Ντουέιν Γουέιντ σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Ο Ζάιρ Γουέιντ, ο μεγαλύτερος γιος του εμβληματικού άσου του NBA, Ντουέιν, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζεται με υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από σύλληψη τον περασμένο μήνα.

Ο νεαρός αντιμετωπίζει μία κακουργηματική κατηγορία, αν και κατά τη σύλληψη στο Μπέρμπανκ είχε αρχικά προσαχθεί με τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στο Μπέρμπανκ έπειτα από αναφορά για γυναίκα που φώναζε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Ζάιρ Γουέιντ μαζί με μία γυναίκα, η οποία έφερε εκδορές και τραύματα στο πρόσωπο.

Παρά τους τραυματισμούς της, η γυναίκα δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, ο Γουέιντ αφέθηκε ελεύθερος αργότερα την ίδια ημέρα μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 δολαρίων.

Γείτονες είχαν αναφέρει έντονες φωνές και δυνατούς θορύβους από το σπίτι, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία πως βρισκόταν σε εξέλιξη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή ότι κάποιο άτομο κινδύνευε μέσα στην κατοικία.

Ο Ζάιρ Γουέιντ είχε αγωνιστεί στο λύκειο Sierra Canyon στην Καλιφόρνια, όπου είχε λάβει αρκετές υποτροφίες, τις οποίες τελικά απέρριψε για να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Salt Lake City Stars της G League, ενώ, πέρασε και από ομάδες του εξωτερικού, σε Νότια Αφρική και Μακάο.